Padiglione 20 sarà interessato dai lavori

La Regione ha già stanziato 15 milioni di euro

Il Padiglione 20 si trasformerà nel contro congressi

Oltre 5.000 metri quadrati, potrà ospitare fino a 4.000 persone a sedere

Ulteriore passo in avanti per trasformare l’ex Fiera del Mediterraneo di Palermo in centro congressi. Sono stati infatti aggiudicati, al raggruppamento di professionisti F&M Ingegneria SpA di Mirano, in provincia di Venezia, i servizi di progettazione del Padiglione 20. Per l’esecuzione dei lavori nel suo complesso il governo Musumeci ha già stanziato quindici milioni di euro.

“Vogliamo dotare la città di Palermo – sottolinea il presidente della Regione Nello Musumeci – di un Centro congressi di grande prestigio, adeguato a introdurre il capoluogo regionale nel circuito internazionale del segmento turistico ricettivo. L’industria italiana dell’ospitalità, infatti, è ormai uno dei principali settori di attività economica per la creazione della ricchezza in Italia. È una concreta opportunità per tutta la Sicilia, finora rimasta fuori dai grandi circuiti mondiali. L’obiettivo è quello di lanciare il nuovo Polo sul mercato interno ed estero per attrarre, soprattutto nella bassa stagione, le mega-aziende in occasione dei propri meeting, quando superata la pandemia, ci auguriamo il prima possibile, torneremo a vivere normalmente”.

Un’area di cinquemila metri quadrati

Il Padiglione ha una superficie di circa cinquemila metri quadrati (di cui tremila di superficie espositiva) e potrà ospitare fino a quattromila persone a sedere, con tutti i servizi e le salette annesse, e si candida a essere una delle strutture per eventi di maggior capienza in tutta la Sicilia. Per la redazione del progetto esecutivo sono stati concessi quattro mesi. Mentre per l’esecuzione dei lavori occorreranno dodici mesi circa.

La progettazione e la realizzazione dell’opera è stata curata dal dipartimento regionale Tecnico, che fungerà anche da stazione appaltante, operando in sinergia con l’Area tecnica della rigenerazione urbana e delle opere pubbliche del Comune di Palermo. Le modalità di gestione del Centro congressi saranno definite appena la struttura sarà pronta.