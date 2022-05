Sul posto i militari dell'arma per i rilievi

Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato all’interno della Fiera del Mediterraneo. Si tratta di un uomo che secondo una prima ricostruzione sarebbe morto da almeno una settimana. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo per cercare di stabilire le cause.

L’area della Fiera, dove si trovano numerosi edifici, a causa della pandemia è stata parzialmente trasformata in hub per i vaccini.

L’uomo trovato senza vita nei pressi dell’Hub della Fiera del Mediterraneo è Gabriel Capraru, romeno, 48 anni. Era residente nella zona della Magione e da tempo viveva a Palermo. Secondo l’ispezione sul corpo da parte del medico legale sul corpo non ci sono segni di violenza. E’ molto probabile che Capraru sia morto per un malore. La procura non ha disposto l’autopsia.

A chiamare il 118 e i carabinieri sono stati i dipendenti dell’Hub della Fiera che si sono accorti del corpo dell’uomo.