Selezionare micro, piccole e medie imprese siciliane del settore turistico interessate a partecipare alle manifestazioni fieristiche “Mice Trade Show Venezia 2024”, dal 13 al 15 novembre, “Borsa internazionale del turismo esperienziale” (Bitesp), sempre a Venezia dal 25 al 26 novembre, e “Italy at hand”, a Torino dal 10 al 13 dicembre. È questa la finalità dell’avviso pubblicato dall’assessorato del Turismo della Regione Siciliana, rivolto agli operatori del settore con sede legale sull’Isola che intendano richiedere aree espositive nelle tre manifestazioni, facenti parte di quelle individuate dal Piano operativo annuale 2024, nell’ambito del Programma triennale di sviluppo turistico regionale.

Sostegno alle imprese siciliane per la competitività internazionale

«Il governo Schifani – sottolinea l’assessore al Turismo, sport e spettacolo Elvira Amata – continua a sostenere le realtà imprenditoriali dell’Isola con l’obiettivo di accrescere la loro competitività e valorizzarne la presenza nei mercati internazionali. Nell’ambito della programmazione pluriennale fatta dall’assessorato, abbiamo già pubblicato diversi avvisi. Quest’ultimo è rivolto agli operatori di segmenti in forte espansione, come il “mice” (riunioni, incentive tour, conference ed esposizioni) e il turismo esperienziale, per consentire loro di essere presenti in tre importanti eventi di settore».

Scadenze e finanziamenti per la partecipazione

Le domande per partecipare a “Mice Trade Show Venezia 2024” e “Bitesp” dovranno essere presentate entro il 15 ottobre. Quelle per “Italy at hand” dal 16 a 25 dello stesso mese. La dotazione finanziaria complessiva per l’intero ciclo di iniziative è di 7 milioni di euro a valere sul Pr Fesr 2021/2027.

Requisiti e modalità di partecipazione

Le aziende interessate potranno presentare istanza in forma singola o associata. Per partecipare, l’attività di impresa deve rientrare nei codici Ateco I55 (servizi di alloggio e ristorazione), I56 (servizi di ristorazione), N79 (noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese), R90 (attività creative, ricreative e di intrattenimento), R91 (biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali), R93 (attività sportive, di intrattenimento e di divertimento). Esclusivamente per “Italy at hand”, le imprese ammesse a partecipare dovranno operare nell’ambito della “destination marketing organization (dmo)” e “convention & visitors bureau (cv&b)”, “convention bureau territoriali”, “club di prodotto e aggregazioni di impresa”, “sedi congressuali (centri congressi, alberghi congressuali, dimore storiche, spazi per grandi eventi, spazi istituzionali, spazi non convenzionali)”, codice ateco ammissibile I55.

È possibile consultare l’avviso sul sito istituzionale della Regione a questo link.

