“L’Onorata società” compie 60 anni, fu il primo film da protagonisti per Franco e Ciccio (FOTO)

10/05/2021

La pellicola in bianco e nero “L’Onorata società” compie 60 anni Fu il primo film da protagonisti per Franco Franchi e Ciccio Ingrassia Il ricordo dello storico Giuseppe Li Causi Sessanta anni vedeva la luce in Italia il film “L’Onorata società” per la regia di Riccardo Pazzaglia, con protagonista un grande attore e cantante, Domenico Modugno. Per Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, i due indimenticabili attori palermitani, fu il primo film da protagonisti, il secondo in assoluto della loro carriera. Lo ricorda Giuseppe Li Causi, storico di franco e Ciccio. Il primo film da protagonisti per Franco e Ciccio Come conferma lo storico, l’anno precedente Franchi e Ingrassia avevano partecipato ad un altro film, “Appuntamento a Ischia”, sempre con il cantante e attore pugliese. “L’Onorata società”, pellicola in bianco e nero, ha visto la partecipazione di tanti altri grandi attori del calibro di Vittorio De Sica, Tiberio Murgia, Rosanna Schiaffino, Didi Perego, Marisa Belli e Gino Buzzanca. Modugno e il suo infortunio “Un aneddoto che voglio segnalare – dice Li Causi – è la presenza nella pellicola di Modugno con una gamba ingessata, non per motivi di copione ma perché qualche giorno prima dell’inizio delle riprese aveva avuto un incidente, tuttavia non volle rinunciare a prendere parte al film”. Il desiderio di omaggiare i grandi personaggi del cinema italiano “Sarei ben felice – conclude Li Causi che negli anni molto si è speso per tenere viva la memoria di Franco e Ciccio – di poter organizzare appena si potrà, nuovi eventi e anche un omaggio a questo film proprio a Palermo. Mi piacerebbe molto ricordare questi grandi personaggi che hanno dato tanto al nostro cinema italiano”. Il progetto del Museo della Maschera Palermitana Giuseppe Li Causi, così come i palermitani, attendono l’apertura del Museo della Maschera Palermitana che sorgerà a Palazzo Tarallo, nei pressi di Ballarò. Lo scorso anno lo storico ha pubblicato in anteprima sul web le foto dei cimeli di Franco e Ciccio che andranno ad arricchire la collezione del museo. Si tratta di sceneggiature, locandine e costumi di scena donati dagli eredi dei due attori palermitani.

