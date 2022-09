Tennis giovanile, domenica 11 settembre saranno designati i campioni

Finali tutte italiane all’ottava edizione del Trofeo Antonino Mercadante che si chiuderà domani, domenica 11 settembre, sui campi in terra rossa del Ct Palermo di viale del Fante.

Morreale-Ghiradato tra le ragazze e Angelini-Caniato tra i ragazzi si giocheranno la vittoria del torneo internazionale Itf Juniores grado 3.

Angelini e Caniato non hanno problemi in semifinale

Lorenzo Angelini, testa di serie numero 1 del torneo palermitano, nativo di Forlì, ha sconfitto per 6-1; 6-2 il torinese del Tc Genova Federico Garbero e domenica 11 settembre andrà a caccia del 5° titolo stagionale dopo Maribor (2), Banja Luka e Domzale, tutti e 4 sulla terra. Angelini ha anche fatto parte del team azzurro under 16 di Summer Cup insieme a Federico Cinà e Lorenzo Carboni.

Carlo Alberto Caniato (nato a Ferrara), numero 8 del tabellone, invece, un titolo all’attivo nel 2022, ha sconfitto con un duplice 6-2 il rumeno Calin Stirbu terza testa di serie.

Queste le sue parole: “Oggi ho giocato una grande partita esprimendo un ottimo tennis contro un avversario assai valido. Sono stato bravo a mantenere sempre un’elevata intensità. Fino a questo momento la stagione è stata positiva, mi auguro di portare a casa il 2° titolo in carriera”.

Ma per raggiungere questo obiettivo dovrà superare un rivale davvero in forma quest’anno. Queste le considerazioni di Angelini a fine match. “Domenica giocherò l’ennesima finale di una stagione davvero ricca di gioie, mi scontrerò contro un caro amico e compagno di allenamenti. Farò di tutto per incamerare il mio primo sigillo in una prova di grado 3. Qui a Palermo mi trovo molto bene, il circolo è magnifico così come il cibo”.

Tra le ragazze Monreale in rimonta, Ghiradato senza problemi

In campo femminile invece nelle due semifinali la testa di serie numero 1 Lavinia Morreale (mamma polacca padre agrigentino) che si allena al Country Time Club ha sconfitto 2-6; 6-3 e 6-3 la milanese Gaia Parravicini quinta testa di serie. Una vittoria in rimonta per la siciliana.

Dal canto suo, Emma Ottavia Ghiradato (tesserata con il Country Club Cuneo ma si allena al Monviso Sporting Club) si è imposta con un doppio 6-1 a spese della mancina belga Romane Longueville unica non testa di serie a giungere in semifinale nei due tabelloni.

Sia Morreale che Ghirardato nel 2022 hanno vinto un torneo. La siciliana al Cairo in Egitto, Ghirardato a Ioannina in Grecia.

In corso le finali di doppio

Questo pomeriggio sono in corso le finali del doppio. Nel femminile si stanno sfidando Elettra Gradassi – Gaia Maduzzi e Anastasia Bertacchi – Aurora Nosei.

A seguire la finale maschile dove Lorenzo Comino e Federico Garbero affronteranno il francese Benjamin Martin e il rumeno Calin Stirbu.

Trofeo Mercadante, il programma di domani

Domenica 11 settembre sul campo centrale del Ct Palermo di viale del Fante si sfideranno a partire dalle 9.30 Lavinia Morreale e la piemontese Emma Ottavia Ghiradato. A seguire incroceranno le loro racchette Lorenzo Angelini e Carlo Alberto Caniato i quali si allenano insieme presso il Tennis Villa Carpena di Forlì.