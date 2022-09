Tennis giovanile, domenica 11 le finali dell'ottava edizione

Il Trofeo Antonino Mercadante entra nel clou. Domani, sabato 10 settembre, sui campi in terra rossa del Ct Palermo si giocheranno le semifinali dei singolari maschili e femminili e la finale di doppio dell’ottava edizione del torneo internazionale Itf Juniores grado 3.

Semifinali maschili, Caniato-Stirbu, Angelini-Garbero

Nel singolare maschile a disputarle saranno dall’alto verso il basso la settima testa di serie Alberto Caniato che se la vedrà con il romeno (numero 3 del tabellone) Calin Teodor Stirbu, mentre nella parte bassa si sfideranno Lorenzo Angelini quarta forza del tabellone e Federico Garbero.

Il forlivese Caniato si è concesso il lusso di superare in due set, 6-4 e 6-1, il romano del Ct Parioli Gabriele Vulpitta numero 320 del ranking juniores e principale favorito del torneo. Stirbu (358 ITF) invece si è imposto per 6-2; 6-1 sul marchigiano Matteo Schiahbasi.

Prosegue la corsa di Lorenzo Angelini del Villa Carpena Forlì (4 titoli in stagione) numero 364 delle classifiche giovanili che con lo score di 6-1; 6-3 ha sconfitto il transalpino Benjamin Martin. Angelini nelle scorse settimane è stato tra i protagonisti del 2° posto della nazionale italiana under 16 in Summer Cup.

Infine il torinese del Tc Genova Federico Garbero in due ore e 40 minuti si è imposto in tre set (6-4; 1-6 e 6-4) a scapito del romano del Parioli Teo Masera numero 6 del tabellone.

Tra le ragazze, la siciliana Morreale vola tra le prime quattro

Nel tabellone femminile accede in semifinale senza patemi la numero 1 Lavinia Morreale (mamma polacca, papà agrigentino) che si allena al Country Time Club e che in apertura di programma ha lasciato due soli games alla belga Indira Lepage.

Sabato in semifinale affronterà la quinta testa di serie ovvero la milanese Gaia Parravicini del Tc Gallarate la quale ha battuto in tre set (6-1; 3-6 e 6-0) la friulana Margherita Marcon.

Nella seconda semifinale si sfideranno invece la testa di serie numero 8 la piemontese Emma Ghirardato che ha sconfitto per 7-5; 7-6 la toscana Anastasia Bertacchi e la mancina belga Romane Longueville vittoriosa in due parziali a spese della turca Leyla Elmas.

Da segnalare che Longueville è accompagnata a Palermo dal coach Simon Goffin fratello del celebre tennista David. Nella giornata di ieri la belga ha superato la palermitana Gaia Greco tds n.2

Il programma di domenica del Trofeo Mercadante

Domenica 11 settembre quasi certamente a partire dalle 10 atto conclusivo del torneo con la disputa delle due finali che si svolgeranno una a seguire dall’altra nel centrale del Ct Palermo di viale del Fante.