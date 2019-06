Grande spettacolo sui campi di viale del Fante

Entra nel vivo il Trofeo Antonino Mercadante di tennis under 14 che si sta disputando in questi giorno al Circolo del tennis di Palermo. La kermesse sportiva è valida come prova del Circuito under 14 tennis Europe, tra i tornei più importanti in Europa.

Grande spettacolo sui campi di viale del Fante con alcuni tra i prospetti più forti a livello giovanile che si affrontano nelle gare ospitate per trent’anni a Messina e hanno visto nel 2001 il successo dell’attuale numero 1 al mondo il serbo Novak Djokovic.

Nel tabellone maschile, accedono ai quarti il lombardo Matteo Ceradelli che si impone sul connazionale Filippo Romano e il ligure Giacomo Nosei che supera in tre set l’austriaco Jozwicki. Continua a stupire il giapponese Lennon Jones il quale, dopo aver sconfitto mercoledì la testa di serie numero 1 il russo Yaroslav Demin, giovedì si è imposto a scapito dell’azzurro Federico Vita. Vince anche la testa di serie numero 2 il britannico Luca Pow (decimo giocatore del ranking tennis europe) che sconfigge il francese Loan Massard.

Nel tabellone femminile, stacca il pass per i quarti di finale la marchigiana Federica Urgesi che si impone 64 62 sulla britannica Skelton. Obiettivo quarti raggiunto anche dalle russe Yaroslava Bartashevich e Anna Sedysheva, rispettivamente teste di serie numero 1 e 2 a Palermo e tra le prime 40 tenniste del ranking tennis europe. E proprio la testa di serie numero 1 ha sconfitto la giocatrice del Cus Catania Marta Giglio, molto brava a vincere due match nei giorni precedenti.

Venerdì 7 giugno quarti di finale, semifinali del doppio e finali del torneo di consolazione. Domenica, invece, il gran finale alle 9.30 con la gara femminile, a seguire quella maschile.