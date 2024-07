Ben 5,32 miliardi di euro del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 sono stati assegnati alla Regione Siciliana e saranno destinati a numerosi interventi per potenziare settori strategici dell’isola. Si tratta di risorse FSC che andranno ad aggiungersi ai 1,3 miliardi di euro già destinati alla Regione per il finanziamento del Ponte sullo Stretto di Messina e ai 235 milioni di euro già anticipati alla Regione Siciliana. Dei 5,32 miliardi di euro circa 332 milioni di euro andranno al cofinanziamento di interventi previsti nei Programmi regionali europei 2021-2027.

“Ora opere di grande rilevanza”

Profonda soddisfazione viene espressa da Renato Schifani, per il via libera del Cipess all’Accordo per la Coesione firmato a fine maggio con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La somma complessiva di 5,33 miliardi di euro, al netto di 1,3 miliardi per il Ponte sullo Stretto, rappresenta un investimento importante per l’Isola. Alla riunione a Roma, su delega del governatore, ha partecipato l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò. “Questa ingente disponibilità finanziaria, dedicata a interventi prioritari concordati tra la Regione e il governo nazionale – dice Schifani – ci permetterà di avviare immediatamente opere di grande rilevanza strategica per i cittadini e le imprese siciliane. Si tratta del più significativo accordo in termini finanziari sottoscritto con le Regioni e siamo fiduciosi che tali risorse possano contribuire a un reale sviluppo e coesione del nostro territorio”.

” Interventi con la massima efficacia e trasparenza”

“Desidero, inoltre, sottolineare – prosegue – l’importanza del lavoro sinergico con Roma, che è stato fondamentale per raggiungere questo traguardo. La collaborazione costante e proficua tra le nostre istituzioni è la chiave per garantire il successo di questi progetti e per promuovere un futuro di prosperità per la nostra Regione. Ringrazio la presidente Meloni e il ministro Fitto e tutti coloro che hanno lavorato per questo importante risultato. Siamo pronti a mettere in atto questi interventi con la massima efficacia e trasparenza, nella consapevolezza che rappresentano un’opportunità unica per la crescita e il benessere della Sicilia e dei suoi abitanti”.

I dettagli degli interventi

“Con questa delibera – dice il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli – potranno prendere avvio centinaia di progetti fondamentali per i Siciliani. Si tratta di risorse necessarie per la messa a terra di opere e interventi in grado di moltiplicare i loro effetti in favore delle imprese e delle comunità locali. Saranno finanziati interventi nei trasporti, nell’ambiente e riqualificazione urbana, nel sostegno alla competitività delle imprese, nel sociale, nella salute e nella cultura”. “Inoltre, il CIPESS ha anche assegnato 20 milioni di euro all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, destinati agli interventi di bonifica e risanamento ambientale e di rigenerazione dell’area denominata ‘Zona Falcata’ di Messina. Ciò porterà, l’eliminazione nell’area delle sorgenti primarie di contaminazione e la rimozione del relitto della nave ‘Rigoletto’, affondata nel 1980”, conclude Morelli.

