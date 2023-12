Ed altri temi in intervista al TgR di Rai Sicilia

La legge di Stabilità regionale, le misure contro il caro voli, le elezioni europee e quelle delle Province. E ancora gli investimenti nel settore della sanità, il ritardo infrastrutturale. Sono alcuni dei temi affrontati nel corso di un’intervista alla Tgr Rai Sicilia da parte del presidente della Regione, Renato Schifani.

Manovra in esame all’Ars è espansiva

“La manovra all’esame all’Ars – ha detto il presidente – è una finanziaria espansiva che guarda alle imprese, agli incentivi per l’occupazione. I dati della Cgia di Mestre e di Unioncamere ci incoraggiano perché vedono una crescita che nasce dall’aumento certificato delle nuove imprese nel 2023, cioè ben 34mila, con un aumento di 15mila posti di lavoro. Approvare la manovra finanziaria senza fare ricorso all’esercizio provvisorio significa anche puntualità nei pagamenti. Questa è la strategia del mio governo”.

“Europee test su stato di salute di Forza Italia”

Sulle consultazioni europee del prossimo giugno, Schifani ha sottolineato come le elezioni “saranno un test di bontà dello stato di salute di Forza Italia, che farà una lista forte. Chiederemo alle persone più impegnate sul territorio, e sicuramente ai due uomini impegnati nella Giunta regionale, Falcone e Tamajo, di scendere in campo. Allo stato attuale – ha proseguito – un rimpasto del governo regionale non è all’ordine del giorno. La Giunta sta operando bene”.

Elezione diretta nelle ex Province, “Vigilia di approvazione del testo”

E sull’elezione diretta nelle ex Province ha aggiunto “Siamo alla vigilia dell’approvazione del testo in Aula. Nessuna incompatibilità con il modello nazionale che sta per essere abrogato. Credo fortemente in questa riforma”.

Abbattimento liste d’attesa, “Abbiamo fatto grosso lavoro”

Il presidente ha affrontato anche il tema dell’abbattimento delle liste d’attesa. “Abbiamo fatto un grosso lavoro: innanzitutto un restyling perché in alcuni casi erano storicizzate e mai aggiornate. Poi abbiamo diviso le risorse tra la sanità privata di eccellenza e per incentivare le ore di straordinario dei medici del settore pubblico e stiamo raccogliendo i risultati”.

Infrastrutture e ferrovie

Per quanto riguarda le infrastrutture viarie e ferroviarie, Schifani ha ricordato che a breve si insedierà come commissario straordinario per l’A19 “per velocizzare i lavori” e che sulla linea Palermo- Catania-Messina “Rfi sta investendo 11 miliardi di euro per un collegamento la cui velocità media sarà di 180 km orari”.

Sul caro voli, “Stiamo facendo il massimo”

Sulle iniziative messe in campo per il caro voli, il presidente ha sottolineato che “stiamo facendo il massimo. Siamo l’unica regione che, con fondi propri, ha attuato tariffe di sconto per tutti i siciliani che si spostano da Roma e Milano. Cercheremo di estendere questi benefici anche per chi va in altre città”.