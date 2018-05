cominciato l'iter nelle commissioni

Commissioni di merito al lavoro all’Ars sul ‘collegato’, il disegno di legge che contiene le norme stralciate dalla legge finanziaria, tra cui la creazione del superIrfis con accorpamento di Crias e Ircac, ma che si è ‘ingrassato’ con gli emendamenti aggiuntivi rinviati al testo durante la sessione di bilancio e potrebbe ulteriormente allargarsi prima di arrivare in aula, trasformandosi in una “mini-finanziaria”.

In commissione Bilancio si aspetta l’arrivo dei pareri delle commissioni di merito per potere avviare l’esame del testo, che probabilmente comincerà la prossima settimana. Dunque si profila un rinvio della seduta d’aula di questo pomeriggio con all’ordine del giorno proprio il ‘collegato’ che ha appena cominciato il suo iter nelle commissioni.

Dubbi sui tempi. Anche perché dall’11 al 16 maggio si presentano le liste per le elezioni comunali in 138 comuni della Sicilia, tra cui cinque capoluoghi, in programma il 10 giugno, con eventuale turno di ballottaggio il 24 giugno, e molti deputati saranno impegnati nella campagna elettorale. Il via libera al ‘collegato’ quindi dovrebbe arrivare a stretto giro, altrimenti se ne potrebbe riparlare dopo le amministrative.