La Finanziaria regionale non è ancora entrata nel vivo a sala d’Ercole ma le schermaglie fra maggioranza e opposizione e quelle interne alla maggioranza sono già iniziate. E dalle prime notizie i nodi da sciogliere sembrano essere tre.

I nodi della finanziaria, tagliare i 134 articoli

Si tratta, da una parte, di un nodo, per così dire, trasversale fra maggioranza e opposizione. La Legge di Stabilità, nata con 28 articoli, secca e diretta, in Commissione è arrivata a 134. E c’è tempo fino a mezzogiorno di domani per presentare ulteriori emendamenti che potrebbero modificarla e farla ulteriormente lievitare. Così il primo tema è quello di tagliare. Il taglio è nelle intenzioni del governatore ma servirebbe anche a limitare tempi, recuperare risorse, limitare lo scontro con le opposizioni e, forse, ma soltanto forse, anche eventuali temi di discordia dentro la maggioranza.

I nodi dentro la maggioranza, gli ex Pip

Dentro la maggioranza, poi, ci sono due nodi che non sono un mistero. La Lega ha detto chiaramente che i soldi trovati per gli ex Pip non bastano. Noi Moderati a sua volta è più morbida nelle dichiarazioni ma chiaramente schierata per l’appostamento di somme importanti per aumentare le ore degli ex precari appena stabilizzati. Gli 8/10 milioni di cui parla il governo non bastano e c’è da aspettarsi emendamenti e modifiche in aula.

Stamattina, intanto, i sindacati portano in piazza gli ex Pip appena stabilizzati proprio a supporto di questa esigenza di aumento delle ore di lavoro.

I nodi nella maggioranza, gli incentivi al lavoro

Terzo nodo è quello dei tre articoli dedicati agli incentivi al lavoro. Qui a notificare la voglia di fare di più o comunque in modo diverso sono gli alleati di Fratelli d’Italia. Gli incentivi attualmente previsti riguardano sgravi a chi assume per tre anni, fondi per le imprese che permettono il lavoro da casa in Sicilia ai propri dipendenti siciliani che rientrano nell’isola, ed una terza misura più generica.

La tentazione del maxi emendamento

Per risolvere tutto in un colpo solo si fa avanti la tentazione di un maxi emendamento che accorpi fra loro una cinquantina di articoli, recuperi somme e le destini agli ex Pip e agli articolisti e aumenti la dotazione degli incentivi al lavoro. Un lavoraccio al quale si sta, comunque, già pensando.

Sulla strada del maxi emendamento, però, ci sono gli emendamenti singoli che arriveranno a pioggia soprattutto dalle opposizioni,. Bisognerà leggerli quando saranno tutti depositati, domani. E poi c’è la certezza che a fronte di un documento governativo di questo genere Pd, 5 stelle e La Vardera insorgeranno tentando in tutti i modi di sabotarlo.

Per farla breve, un’altra finanziaria come ne abbiamo visto diverse negli ultimi due anni