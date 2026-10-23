Con l’approvazione della finanziaria regionale sono stati stanziati complessivamente 150 mila euro a favore di tre realtà parrocchiali: 50 mila euro per la Chiesa di Santa Maria degli Angeli, 50 mila euro per la Chiesa di Maria Santissima Assunta e 50 mila euro per la Chiesa di Maria Santissima dell’Addaura.

Le risorse saranno destinate a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, agli oratori e alla progettazione di campetti sportivi, con l’obiettivo di migliorare gli spazi dedicati alle attività sociali, educative e ricreative.

«Gli oratori non sono soltanto luoghi di incontro, ma rappresentano un presidio educativo e sociale fondamentale, soprattutto per le nuove generazioni – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo –. Con questi finanziamenti vogliamo sostenere realtà che ogni giorno svolgono un lavoro prezioso nei nostri quartieri, offrendo ai ragazzi occasioni di crescita, sport e condivisione. Credo che la politica debba occuparsi anche di questi spazi, spesso silenziosi ma indispensabili per la vita delle nostre comunità. Investire negli oratori significa contribuire a costruire opportunità concrete per i giovani e rafforzare il senso di appartenenza ai territori».

Gli stanziamenti previsti dalla manovra regionale consentiranno alle tre realtà parrocchiali di programmare interventi di riqualificazione e valorizzazione delle strutture, favorendo lo sviluppo di attività rivolte ai giovani e alle famiglie.