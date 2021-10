le operazioni nello stabilimento di palermo

Fincantieri, lo stabilimento di Palermo consegna la nave “Star Pride”

Concluso l’intervento di allungamento e ammodernamento

Adesso, “Star Pride”, lunga 160 metri, potrà ospitare 321 passeggeri

“Star Pride”, la terza nave del piano di allungamento e ammodernamento Star Plus Initiative dell’armatore Windstar Cruises, uno dei principali operatori nel settore delle crociere di alta gamma, è stata consegnata presso lo stabilimento Fincantieri di Palermo.

Tre fasi di intervento

Il programma, del valore di 250 milioni di dollari che vede coinvolte tre navi della classe Star, “Star Breeze” e “Star Legend”, consegnate rispettivamente nel 2020 e lo scorso maggio, oltre a “Star Pride”, ha previsto tre principali fasi complesse d’intervento: l’inserimento al centro dello scafo della nave di una nuova sezione di 25,6 metri; la sostituzione dei motori di propulsione e dei diesel generatori per una navigazione più attenta all’ambiente; e infine l’ammodernamento di numerose sale pubbliche e delle cabine.

Le caratteristiche di “Star Pride”

Prima dell’intervento di allungamento, “Star Pride” aveva una lunghezza di 134 metri, una stazza di circa 10.000 tonnellate e una capacità di 212 passeggeri. Ora, al termine dei lavori, è lunga circa 160 metri, ha una stazza di circa 13.000 tonnellate ed è in grado di ospitare 312 passeggeri a bordo.

La chirurgia navale

Grazie alla notevole esperienza accumulata con interventi di grande chirurgia navale progettati ed eseguiti per conto delle principali società armatrici, Fincantieri si è affermata come punto di riferimento a livello mondiale per questo genere di operazioni molto sofisticate, che hanno consolidato la leadership del Gruppo nel comparto delle trasformazioni navali ad alta specializzazione.

Fincantieri costruirà una nave militare per il Qatar

Intanto, la scorsa settimana, è stato reso noto che le tute blu del cantiere navale di Palermo costruiranno una nave militare commissionata a Fincantieri dal ministero della Difesa del Qatar. L’unità militare sarà realizzata in venti mesi.

Da tempo i sindacati chiedevano la costruzione di una nave. Grande il coinvolgimento della forza lavoro di tutto il cantiere navale e dell’indotto, per la costruzione, la fornitura di impianti, arredi e motori.

Si tratta di una costruzione per la Marina Militare del Qatar, una nave di tipologia Landing Platform Dock (LpD), lunga 150 metri e di 3700 tonnellate di acciaio. Il taglio della prima lamiera è previsto a metà novembre.