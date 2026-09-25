Gli investimenti previsti sul sito

Il cantiere Fincantieri di Palermo allestirà due navi Viking di alta gamma. Il gruppo ha ufficializzato ai sindacati, Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm e Ugl, le nuove commesse e il piano produttivo 2027-2031 per lo stabilimento palermitano. Secondo la Uilm, dall’operazione si aprono prospettive di incremento occupazionale e nuove assunzioni.

Cosa costruirà il cantiere di Palermo

Lo stabilimento si occuperà dell’allestimento e del completamento di due navi “Expedition” di alta gamma, con consegna finale a Palermo. Il piano prevede un aumento della capacità produttiva, con maggiori volumi, la realizzazione di tronconi di dimensioni più grandi e la gestione parallela delle linee tronconi e cruise-expedition.

Gli investimenti previsti sul sito

Il programma comprende una serie di interventi strutturali: la modernizzazione delle officine, il riassetto infrastrutturale collegato al nuovo bacino da 150.000 tonnellate e la riorganizzazione di uffici e servizi.

La posizione del sindacato

A commentare sono stati Giovanni Gerbino, Giuseppe Di Forti e Damiano Gambino della Uilm: “Un piano che rende Palermo un sito competitivo e integrato nella strategia del gruppo. Accogliamo positivamente le nuove commesse, Palermo conferma professionalità all’altezza delle sfide internazionali. E si aprono prospettive di incremento occupazionale e nuove assunzioni”.