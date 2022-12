Incendi di sterpaglie in questo insolito caldo fine anno nel palermitano. Il più vasto è divampato in viale Europa a Ficarazzi.

Qui alcuni operai stavano eseguendo alcuni lavori di demolizione di un immobile quando è partito un incendio che si propagato per due ettari.

Sono intervenuti oltre ai vigili del fuoco anche i carabinieri. Sono in corso verifiche per accertare la responsabilità del rogo. Altri incendi sono divampati a Borgetto in via Caravaggio e a Bisacquino in via Aldo Moro.

Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e limitato i danni.