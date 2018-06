Moto Guzzi e California, ma non solo. Il centro commerciale Conca D’Oro accoglie l’ottava edizione del “California Day”. Sabato 7 (dalle 17 alle 20), e domenica 8 luglio (dalle 9 alle 19), appuntamento in via Lanza di Scalea per appassionati, curiosi e amatori delle due ruote con il raduno Moto Guzzi. L’evento, organizzato dal “Moto Club Le Aquile Palermo” è aperto a tutti i tipi di moto.

Per informazioni 392.9208212 – 388.3464340.

Il programma:

Sabato

Ore 17:00 iscrizioni presso il centro commerciale Conca d’Oro

Ore 20:00 partenza

Domenica

Ore 9:00 iscrizioni presso il Conca d’Oro e colazione

Ore 11:00 partenza

Ore 13:30 rientro al Conca D’Oro e pranzo presso Villa Pizza

Ore15:00: Saluti e premiazione