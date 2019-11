Indagini della polizia municipale

Grave incidente nella notte in viale Margherita di Savoia a Palermo dove i sanitari del 118 hanno soccorso una 23enne adesso ricoverata a Villa Sofia.

La prognosi è riservata. Sul posto anche la polizia, i vigili del fuoco e gli agenti della sezione infortunistica.

L’impatto è avvenuto intorno alle 4, nella carreggiata in direzione Mondello, all’altezza di via Mater Dolorosa. La giovane si trovava da sola a bordo della sua Fiat 500 quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo dell’auto finendo prima sul marciapiede e poi contro l’albero. A segnalare quanto accaduto alcuni automobilisti che percorrevano la strada nella direzione opposta.

Pochi minuti dopo ed è stata avvitata la macchina dei soccorsi. La ragazza (G.J. le iniziali) è stata medicata sul posto e trasferita al Trauma center per effettuare alcuni accertamenti e verificare l’entità dei traumi riportati.

I rilievi e le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale dell’infortunistica.

(foto Alessandra Catanzaro)