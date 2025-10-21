Incidente mortale Termini Imerese. La scorsa notte è morto un giovane di 25 anni, Girolamo Bisesi. L’incidente è avvenuto dopo la mezzanotte lungo la via Libertà.

Secondo una prima ricostruzione il giovane avrebbe perso il controllo del suo scooter per cause ancora da accertare. Lo schianto, violento, contro un palo dell’illuminazione, e poi una scivolata sull’asfalto che non gli ha lasciato scampo. Sono arrivati i soccorritori del 118. Il giovane è stato portato all’ospedale “Salvatore Cimino”, ma le gravi ferite non gli hanno dato scampo.

I messaggi di cordoglio

Numerosi i messaggi d’addio al giovane Girolamo Bisesi, ennesima vittima della strada in Sicilia nel giro di poche settimane. Un amico, in un post sui social, scrive: “Non ho parole. Mi hai distrutto, ci hai distrutto. Quel sorriso sempre in faccia amato da tutti per il tuo essere sincero. Ora cosa si fa? Non è giusto”. “Per me eri come un figlio. Non ho parole, solo lacrime. Riposa in pace”, si legge in un altro messaggio su Facebook.