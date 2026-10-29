Il carisma di Fioretta Mari incontra la forza perturbante di Jean Genet sul palcoscenico del Teatro Abc di Catania. Dal 7 al 22 novembre 2026, darà vita a “Le serve”, nella traduzione di Giorgio Caproni. Accanto a lei, Nadia De Luca e Francesca Ferro, protagoniste di una messinscena prodotta dall’Associazione culturale Progetto Teatrando e diretta da Guglielmo Ferro, con Giampaolo Romania nel ruolo di regista collaboratore.





Tre donne, un testo di straordinaria intensità e un gioco teatrale in cui nulla è ciò che sembra. “Le serve” trascina il pubblico in un universo ambiguo e claustrofobico, dove il desiderio di libertà si scontra con le gerarchie sociali e il bisogno di affermare la propria identità si trasforma in un’ossessione. Liberamente ispirata al caso delle sorelle Papin, la pièce racconta Claire e Solange, due cameriere che, in assenza della loro padrona, Madame, si abbandonano a un rituale segreto. Indossano i suoi abiti, ne imitano i gesti e si scambiano i ruoli, fantasticando di rovesciare il rapporto di potere che le tiene prigioniere. Ma il gioco, ripetuto fino allo spasimo, finisce per sfumare il confine tra finzione e realtà, fino a trasformarsi in una deriva tragica.

È in questa tensione che prende forma la regia di Guglielmo Ferro, che trasforma lo spazio scenico in una camera delle prove, chiusa e soffocante, dove le maschere diventano strumenti di seduzione e sopraffazione. Il potere appare come una recita da interpretare, mentre le protagoniste si confrontano con il rischio di smarrire sé stesse proprio nel tentativo di reinventarsi.





A dare corpo e intensità a questo dramma sono Fioretta Mari, Nadia De Luca e Francesca Ferro, chiamate a misurarsi con un testo che scava nelle contraddizioni dell’animo umano e nelle dinamiche del dominio. Ne emerge uno spettacolo teso e coinvolgente, nel quale il teatro si fa specchio delle fragilità umane e la ribellione si rivela un territorio pericolosamente vicino all’autodistruzione.

Dal 7 al 22 novembre 2026, l’Abc ospita “Le serve”. Un classico capace di parlare ancora al presente, interrogando il pubblico sul prezzo della libertà, sul potere delle maschere e sulla sottile linea che separa il desiderio dalla distruzione.

Si segnala inoltre che, venerdì 13 novembre alle ore 18:30, Fioretta Mari, Nadia De Luca e Francesca Ferro avranno il piacere di confrontarsi con il pubblico dell’Abc, all’interno dell’attesissimo “Sotto a chi Talk in Tribuna”, dove gli spettatori diventano protagonisti. Per partecipare al format, moderato da Eduardo Saitta, è sufficiente scrivere a tribunatalk2026@gmail.com, indicando quale curiosità si vorrebbe soddisfare o quale aspetto del lavoro delle tre artiste si desidera approfondire. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.





Teatro Abc

Via Pietro Mascagni, 94 – 95129 Catania

Contatti

095 538188 – 333 7781632 – amministrazioneteatroabc@gmail.com

Biglietteria

Lun-sab: 16:00-20:00 – Gio: 10:00-13:00 / 16:00-20:00

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Fioretta Mari

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