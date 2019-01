Domenica dalle 10 alle 12

L’Antica Focacceria San Francesco anche quest’anno organizza a Palermo il tradizionale appuntamento con gli indigenti della città. L’evento, la cui prima edizione risale al lontano 1902, è in programma per domenica 6 gennaio, giornata dell’Epifania, presso il locale storico di via Alessandro Paternostro 58 e prevede la distribuzione gratuita ai meno fortunati di focacce con milza e di altre specialità dell’Antica Focacceria.

L’appuntamento si terrà tra le 10 e le 12 insieme agli ospiti della Missione di Speranza e Carità guidata dal missionario Biagio Conte, ai quali si aggiungeranno quest’anno i migranti assistiti dal Centro Astalli. Sarà presente anche il Sindaco Leoluca Orlando e i rappresentanti dell’associazione “Addiopizzo”. Giunta alla 117^ edizione, l’iniziativa rinnova ogni anno le radici storiche e culturali del marchio di ristorazione nato nel centro di Palermo, che quest’anno celebra i 185 anni dalla fondazione.

A fare gli onori di casa per Antica Focacceria saranno Giovanni Lo Verde, direttore del punto vendita e Fabio Conticello, patron storico del locale, il cui bisnonno, Antonino Alaimo, per primo diede inizio nel secolo scorso a questa importante tradizione. La storia di Antica Focacceria risale infatti infatti al 1834, nello storico quartiere di Palermo della Vuccirìa. Oltre 180 anni di passione ininterrotta per il buon cibo e di presidio attento delle ricette della tradizione.