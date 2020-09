lo comunica il presidente giuseppe norata

Cresce la preoccupazione alla Rap di Palermo dove aumentano i casi di contagio di Covid19, tanto che l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo può ormai essere considerata un focolaio del virus.

Salgono a nove infatti i positivi al Covid19 alla Rap. Lo comunica il presidente dell’azienda, Giuseppe Norata.

Dopo il primo caso, che era venuto alla luce due giorni fa, il via a tamponi e test sierologici per tutto il personale.

L’elevato numero dei contagiati alla Rap sta facendo valutare la possibilità di chiudere alcuni settori dell’azienza, dove è stata istituita l’Unità di crisi.

Ieri, ancora Norata, aveva dichiarato: “Stiamo cercando di gestire al meglio le paure dei lavoratori e questa emergenza sanitaria“.

Intanto a Palermo crescono i casi positivi all’interno di strutture sanitarie ed aziende. L’altro ieri era risultato positivo un dipendente del call center Abramo, ieri due casi accertati alla clinica Noto, dove sono stati sospesi i ricoveri, uno all’ospedale Cervello ed un altro all’ospedale Villa Sofia.

Secondo il bollettino del ministero della Salute di ieri – i dati vengono diffusi ogni giorno nel pomeriggio – sono 78 i nuovi casi di Covid19 in Sicilia ed 11 le persone ricoverate in terapia intensiva.

Nel complesso sono 87 i ricoverati. Casi che portano a 1284 gli attuali positivi attivi nell’isola, 1186 dei quali in regime di isolamento domiciliare.

Sono stati eseguiti 4241 tamponi che portano il totale a 365.207. Resta fermo a 288 il totale delle vittime dell’epidemia nell’isola. I pazienti guariti 2993.

Tra i 78 nuovi positivi ci sono sei migranti, quattro a Pozzallo e due a Siracusa. Nelle province 21 positivi sono a Catania, 12 ad Agrigento e 12 a Messina, 10 a Palermo, 9 a Trapani e 9 a Ragusa e 2 a Enna. I guariti sono 46.

C’è grande preoccupazione dunque per l’andamento dell’epidemia nell’Isola, dove i casi sono in aumento in tutte le province anche se non mancano i guariti.