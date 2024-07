E’ in gravissime condizioni il giovane di 21 anni che per gioco ad Altofonte nel Palermitano si è arrampicato in un traliccio dell’alta tensione ed è rimasto folgorato. Si trova ricoverato nel reparto di rianimazione ed è stato sottoposto già a due interventi chirurgici all’addome, al torace e alla testa per i traumi provocati dalla caduta da 10 metri di altezza. Nel corpo sono presenti diverse ustioni da folgorazione.

Dettagli sull’incidente al ragazzo

L’incidente si è verificato in viale delle Rimembranze, vicino al cimitero comunale. Il giovane era insieme ad un gruppo di amici e stavano giocando, pare a nascondino. E’ salito sul traliccio ma una fortissima scossa lo ha folgorato facendolo cadere.

L’allarme degli amici e l’arrivo del 118

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi amici che hanno chiamato il 112 per segnalare l’incidente. I sanitari del 118 hanno soccorso il ventunenne, che nella caduta ha battuto con violenza la testa, e lo hanno trasportato d’urgenza al Civico di Palermo. I primi esami hanno evidenziato un quadro clinico molto delicato, tanto da indurre i medici a esprimere la riserva sulla vita. In viale delle Rimembranze sono intervenuti i carabinieri di Piana degli Albanesi per ascoltare i testimoni e ricostruire l’accaduto.

Il sindaco di Altofonte ha chiesto una preghiera

Il sindaco di Altofonte, Angela De Luca, ha chiesto alla sua comunità di pregare: “Le tragedie che colpiscono i giovani, colpiscono tutta la comunità. Solo una cosa mi sento di dire ai ragazzi: tenetevi stretta la vostra vita perché ne abbiamo una sola”, dice. I militari dell’Arma hanno avviato le indagini e sequestrato il traliccio dell’Enel per accertamenti. Resta da chiarire per quale motivo il ventunenne abbia deciso di arrampicarsi. Volevano recuperare un pallone oppure si è trattato di una pericolosa sfida tra coetanei?. Tutta la comunità del paese in provincia di Palermo adesso spera nel miracolo.

