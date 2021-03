Indagini dei carabinieri della compagnia di Bagheria

Erano a bordo di un’auto rubata e non si sono fermati all’alt dei carabinieri. Una folla corsa tra le vie di Bagheria percorrendo corso Umberto in contromano.

Tre giovani a bordo di una Lancia Y rubata pochi minuti prima sono stati incrociati dai carabinieri la scorsa serata. E’ stato fatto segno di fermarsi, ma l’automobilista alla guida ha accelerato cercando di fare perdere le stracce.

E’ nato un inseguimento che si è concluso sulla statale 113. I carabinieri per fare fermare l’auto hanno esploso anche alcuni colpi di pistola in aria. La corsa dei tre è finita contro un muro di contenimento. Due giovani sono riusciti a fuggire.

I militari sono riusciti a bloccare Rino Cristian Trenzetti di 19 anni. Il giovane avrebbe aggredito i militari. Solo dopo alcuni minuti i carabinieri sono riusciti a bloccarlo è portarlo in caserma. E’ stato arrestato per resistenza, lesioni aggravate a pubblico ufficiale e ricettazione in concorso.