Fondazione con il Sud e ActionAid Italia, tramite la collaborazione con Fondazione Realizza il Cambiamento, hanno promosso nel corso del 2023 la seconda edizione del bando “Realizziamo il Cambiamento con il Sud” per contrastare la povertà e tutelare i diritti delle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità nelle regioni meridionali.

Il bando ha messo a disposizione un ammontare complessivo di 500 mila euro che verrà ora ripartito fra le sette proposte – 117 quelle pervenute in totale – ammesse al finanziamento. Le proposte selezionate coprono un ampio raggio di beneficiari: donne in uscita da situazioni di violenza, giovani, persone con background migratorio e appartenenti alla comunità LGBTQIA+, comunità e territori. Ognuna prevede, oltre al soggetto responsabile, almeno due partner di progetto per un totale di 33 organizzazioni coinvolte.

I progetti

In Sicilia saranno realizzati quattro progetti in diverse province. Nella provincia di Agrigento, Beddamè Food Travel People APS intende realizzare un percorso formativo con l’obiettivo di inserire 15 donne, 10 giovani e 5 con una disabilità, in una sartoria che si occupa di recuperare scarti tessili. Il suono dell’accoglienza, progetto che Rò la Formichina Società Cooperativa sociale realizzerà nella provincia di Catania, ha l’obiettivo di migliorare l’integrazione sociale e l’inserimento socio-lavorativo di 60 giovani migranti tra i 15 e i 25 anni e sensibilizzare gli enti locali e la cittadinanza. Verrà aperto uno sportello d’ascolto, un laboratorio di liuteria e verranno promosse attività di integrazione sociale e socializzazione con il coinvolgimento della cittadinanza. Fondazione Siamo Mediterraneo Onlus, a Siracusa, si è posta l’obiettivo di coinvolgere cittadini, associazioni e piccole realtà artigianali nella co-progettazione e realizzazione di iniziative di partecipazione attiva alla vita sociale e civile della borgata di Santa Lucia, in particolare coinvolgendo giovani, richiedenti asilo e rifugiati, donne con background migratorio, cittadini e associazioni locali. A Palermo, il progetto A partire dal margine di APS booq intende migliorare le condizioni socio-economiche degli abitanti della Kalsa – uno dei più antichi quartieri cittadini – attraverso la sperimentazione di un modello di intervento territoriale di rete.

In Calabria, nella città di Reggio Calabria, il Centro Reggino di solidarietà OdV con il progetto Comunità in orbita ha l’obiettivo di aumentare le competenze delle donne e la partecipazione del nucleo familiare alla vita di comunità in tre quartieri della città (Gallico, Catona e Cannavò). A Cosenza, il Centro contro la violenza alle donne “Roberta Lanzino” promuoverà l’empowerment socio-economico di 45 donne, tra cui donne migranti e donne che hanno subito violenza attraverso diversi percorsi formativi, la creazione di una linea di vestiti e accessori realizzata con materiali di recupero e l’organizzazione di laboratori di comunità puntando sulla partecipazione allargata di diversi cittadini e stakeholder. Verrà inoltre aperto uno sportello di ascolto e sostegno psicologico sia per le donne coinvolte dal progetto ma anche per altre donne del territorio.

In Puglia, nella provincia di Lecce, DiVagare APS lavorerà per combattere le discriminazioni rivolte alla comunità LGBTQIA+ in ambito lavorativo e socio-culturale. Verranno organizzati dei cicli formativi per funzionari della Pubblica Amministrazione e si prevede l’inserimento lavorativo di 6 persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ oltre che la creazione di una rete di luoghi considerati sicuri.

La Fondazione con il Sud

La Fondazione Con il Sud è un ente non profit privato nato nel novembre 2006 dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per favorire lo sviluppo del Sud Italia attraverso la promozione di percorsi di coesione sociale. La Fondazione sostiene interventi “esemplari” per l’educazione dei ragazzi alla legalità e per il contrasto alla dispersione scolastica, per valorizzare i giovani talenti e attrarre i “cervelli” al Sud, per la tutela e valorizzazione dei beni comuni (cultura, ambiente, riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie), per la qualificazione dei servizi socio-sanitari, per l’integrazione degli immigrati, per favorire il welfare di comunità. In 16 anni ha sostenuto oltre 1.600 iniziative, tra cui la nascita delle prime 7 fondazioni di comunità meridionali (nel Centro storico e nel Rione Sanità a Napoli, a Salerno, a Benevento, a Messina, nel Val di Noto, ad Agrigento e Trapani), coinvolgendo 7 mila organizzazioni diverse – tra non profit, enti pubblici e privati – ed erogando complessivamente oltre 280 milioni di euro. Nel 2016 è nata l’impresa sociale “Con i Bambini”, interamente partecipata dalla Fondazione, per attuare i programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. www.fondazioneconilsud.it

ActionAid

ActionAid è un’organizzazione internazionale indipendente impegnata in Italia e in 44 Paesi. Da oltre 40 anni ActionAid si batte al fianco degli individui e delle comunità più povere e marginalizzate, scegliendo di schierarsi dalla loro parte perché consapevole che per realizzare un vero cambiamento sociale è necessario uno sforzo collettivo di solidarietà e giustizia. Un mondo equo e giusto per tutti: è questa la visione da cui ActionAid trae ispirazione e forza vitale. Per rendere questa visione del mondo una realtà concreta, ActionAid si è data una mission specifica da perseguire nei prossimi 10 anni: lavorare per promuovere e animare spazi di partecipazione democratica e per coinvolgere persone e comunità nella tutela dei propri diritti; collaborare a livello locale, nazionale e internazionale per realizzare il cambiamento e per far crescere l’equità sociale, migliorando la qualità della democrazia e sostenendo così chi vive in situazioni di povertà e marginalità. www.actionaid.it

Fondazione Realizza il Cambiamento

Fondazione Realizza il Cambiamento (FRIC) è una fondazione senza fini di lucro costituita nel 2016 con l’obiettivo di intervenire in aree di particolare fragilità sociale, promuovendo i diritti, la mobilitazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica, la promozione dell’accountability (con un particolare focus sul territorio italiano), lavorando in networking e stringendo partnership con altre associazioni internazionali, nazionali e locali.