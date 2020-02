Marianna Caronia ha annunciato un'interpellanza urgente

“Soldi a pioggia per finanziare enti e attività senza alcun controllo di qualità”. Lo dice Marianna Caronia della Lega, dopo essersi astenuta in Commissione Bilancio sul provvedimento di rimodulazione dei fondi del “Patto per il Sud” per circa 27 milioni di Euro destinati ad interventi per la cultura.

La deputata ha chiesto l’approfondimento da parte degli uffici competenti in seguito al provvedimento della Regione. Tra gli enti beneficiari ci sarebbero secondo la Caronia enti che hanno cessato l’attività e o del tutto sconosciuti “che non sembrano svolgere attività culturali tali da giustificare elargizioni da centinaia di migliaia di euro”.

Le somme ora “spalmate” fra 166 iniziative, derivano dalla cancellazione di diversi progetti già inseriti nel “Patto” perché finanziati intanto con altre risorse o perché (per circa 12 milioni) privi di progettazione, ulteriore elemento, questo che fa protestare la parlamentare della Lega.

“Dopo anni dalla sottoscrizione del Patto fra Governo regionale e governo nazionale – afferma – leggiamo ancora che ci sono decine di progetti privi di progettazione. Dove è quel cambiamento più volte promesso e sbandierato dal Presidente Musumeci? Come nel passato, siamo tornati a riempire i capitoli di spesa dei fondi extraregionali con provvedimenti last-minute, molti dei quali di dubbia utilità e persino di dubbia legittimità”. Marianna Caronia ha annunciato un’interpellanza urgente al Governo.