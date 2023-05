Buone notizie per i territori delle isole minori: sono in arrivo risorse preziose per iniziative di promozione e attrazione degli investimenti. In queste ore verrà infatti erogata dagli Affari Regionali la seconda tranche dei fondi per queste iniziative riferita al triennio 2021-23. L’importo complessivo dei fondi erogati si attesta oltre i 4 milioni di euro, suddivisi per i comuni di diverse regioni che ne hanno fatto richiesta e presentato i relativi progetti.

Le parole di Calderoli

“Si tratta di un’ulteriore iniziativa che dimostra la mia attenzione e l’impegno profuso per i territori insulari, con particolare riguardo alle cosiddette ‘isole minori’, che scontano le stesse criticità di tutte le isole e proprio per questo intendo garantire supporti e incentivi concreti. Ribadisco la mia piena volontà e intenzione di intervenire per colmare questi divari, nell’interesse dei cittadini di quei territori che hanno tutto il diritto a ricevere dei servizi adeguati”, dice il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli.

Il plauso del presidente Schifani

“Desidero esprimere il mio plauso ed apprezzamento al ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli per aver messo a disposizione le risorse rivolte alle iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti delle isole minori”. Lo dice il presidente della Regione Renato Schifani che aggiunge: “Ringraziamo il ministro Calderoli per la sensibilità che ha nei confronti della Sicilia e delle nostre isole i cui cittadini hanno bisogno di una particolare attenzione con riferimento ai servizi e allo sviluppo del territorio”.

Le agevolazioni dei trasporti delle isole minori

Definiti i criteri per le agevolazioni tariffarie nei collegamenti dalla Sicilia per le isole minori. L’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha firmato il decreto che dà attuazione alla norma contenuta nella legge di stabilità approvata dall’Ars a febbraio, che stanzia 1,4 milioni di euro.

Chi usufruisce delle facilitazioni

Ad usufruire delle facilitazioni sono i dipendenti che prestano servizio pubblico nelle isole, a cui è garantita la circolazione gratuita; i dipendenti privati, che avranno uno sconto; i residenti di Alicudi, Filicudi, Marettimo, Levanzo e Linosa, che viaggeranno gratis nelle tratte da e verso l’isola principale di ciascun arcipelago.

Le disposizioni, che sono entrate in vigore da sabato 1 aprile, prevedono che gli interessati debbano preventivamente recarsi nei rispettivi Comuni delle isole, dove lavorano o risiedono. Saranno poi i singoli enti locali a comunicare alle società di navigazione l’elenco dei beneficiari.

“Diamo attuazione – sottolinea l’assessore Aricò – a una norma della legge finanziaria, voluta dal governo Schifani. Per la prima volta introduciamo la gratuità per i collegamenti di chi svolge un servizio pubblico e dei residenti delle isole più lontane per raggiungere quella principale nei rispettivi arcipelaghi, oltre a una speciale scontistica per tutti i lavoratori, anche stagionali. Era un impegno preso che abbiamo mantenuto”.

