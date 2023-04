Regione convoca riunione urgente, accolto appello dei sindaci

Stop temporaneo all’aumento delle tariffe annunciato dalla compagnia di navigazione Siremar per le tratte da e verso le isole minori. Lo rende noto l’assessore regionale alle Infrastrutture che ha accolto l’appello lanciato oggi dai sindaci, preoccupati per le ripercussioni degli aumenti in vista dell’apertura della stagione estiva.

Riunione d’urgenza per il 2 maggio

È stata convocata per martedì mattina, 2 maggio, una riunione urgente, fortemente voluta anche dal presidente della Regione Siciliana, a cui parteciperanno, oltre all’assessore, anche il dirigente del dipartimento, i primi cittadini dei Comuni isolani interessati e l’armatore della compagnia. L’obiettivo del confronto sarà trovare una soluzione che permetta di scongiurare l’annunciato rincaro dei prezzi dei biglietti.

L’appello dei sindaci a ministro e al presidente della Regione

In precedenza, i sindaci delle isole minori siciliane avevano scritto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per chiedere il blocco dell’aumento delle tariffe annunciato ieri dalla società di navigazione Siremar.

Nella nota si “manifesta la netta contrarietà delle amministrazioni comunali all’applicazione dell’aumento tariffario preannunciato che comporterebbe un peggioramento delle condizioni di vita delle popolazioni isolane e gravissimi danni all’economia turistica, già penalizzata dalle pesanti condizioni di micro insularità” e si chiede un intervento urgente “al fine di evitare danni irreversibili all’economia locale caratterizzata da una limitata stagionalità”.

Il documento è stato sottoscritto da Francesco Forgione, sindaco di Favignana, Vincenzo Campo, sindaco di Pantelleria, Domenico Arabia, sindaco di Santa Maria Salina, Riccardo Gullo, sindaco di Lipari, Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa, Salvatore Militello, sindaco di Ustica, Giacomo Montecristo, sindaco di Leni, e Clara Rametta, sindaco di Malfa.

A fine marzo definite le agevolazioni

A fine marzo sono stati definiti i criteri per le agevolazioni tariffarie nei collegamenti dalla Sicilia per le isole minori. Queste agevolazioni sono entrate in vigore dallo scorso 1 aprile. L’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha firmato il decreto che dà attuazione alla norma contenuta nella legge di stabilità approvata dall’Ars a febbraio, che stanzia 1,4 milioni di euro.

Ad usufruire delle facilitazioni sono i dipendenti che prestano servizio pubblico nelle isole, a cui è garantita la circolazione gratuita; i dipendenti privati, che avranno uno sconto; i residenti di Alicudi, Filicudi, Marettimo, Levanzo e Linosa, che viaggeranno gratis nelle tratte da e verso l’isola principale di ciascun arcipelago.