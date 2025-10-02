Sessioni, tavoli tematici e avvisi per imprese ed enti

Opportunità concrete per enti locali, imprese e terzo settore. La Regione Siciliana, ieri, mercoledì 1 ottobre, ha fatto tappa ad Agrigento per presentare un pacchetto di avvisi pubblici, che mette in campo oltre 640 milioni di euro, cofinanziati dai programmi europei FESR e FSC 2021-2027.

L’iniziativa rientra nel ciclo di incontri territoriali “Opportunità Coesione: itinerari per imprese, enti ed organizzazioni del Terzo settore”, promosso dal dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione.

Dopo Ragusa, Siracusa e Trapani, la quarta tappa si è svolta all’auditorium di Villa Genuardi, sede della Soprintendenza per i Beni culturali.

Fondi per innovazione, turismo, ambiente e servizi pubblici

Durante l’incontro, dirigenti e funzionari dei dipartimenti Attività produttive, Turismo, Energia, Acqua e Rifiuti hanno illustrato i bandi attualmente aperti:

Circa 442 milioni di euro provengono dal programma FESR 2021-2027;

Altri 200 milioni dall’Accordo di coesione FSC 2021-2027.

Si è parlato di digitalizzazione delle imprese, ricerca collaborativa, sviluppo di start-up e tecnologie avanzate come robotica e intelligenza artificiale. Spazio anche alla qualificazione del capitale umano.

Si è parlato anche di incentivi e agevolazioni per il turismo e le strutture alberghiere, dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici; delle energie rinnovabili nelle isole minori (Lampedusa tra i potenziali beneficiari) e del servizio idrico integrato, compostaggio e infrastrutture per la gestione e il riciclo dei rifiuti.

Sessioni, tavoli tecnici e nuovi avvisi per il territorio

L’incontro è stato diviso in due sessioni informative: una dedicata alle imprese, l’altra agli enti pubblici. A seguire, si sono tenuti tavoli tematici di approfondimento con i referenti delle strutture regionali che gestiscono i fondi del ciclo 2021-2027.

Obiettivo dichiarato: massimizzare la partecipazione ai bandi e incentivare il dialogo diretto tra istituzioni e attori locali del tessuto economico e sociale.

Durante la tappa di Agrigento, è stato anche presentato l’avviso “Targeted call – 2/2025” da 24 milioni di euro, finanziato dal programma Interreg Italia-Malta 2021-2027 e rivolto a enti pubblici, privati e organizzazioni del terzo settore.

Infine, spazio anche all’informazione e alla formazione civica con due corner dedicati al premio giornalistico “L’Europa si racconta”, organizzato in collaborazione con l’Ordine regionale dei giornalisti e al progetto nazionale “Asoc – A Scuola di OpenCoesione“, per studenti impegnati nel monitoraggio civico dei fondi UE

Per maggiori dettagli e per consultare gli avvisi aperti è possibile visitare il sito Euroinfosicilia.it.