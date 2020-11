Tutte le scuole della provincia

Dopo le risorse assegnate a licei e istituti tecnici italiani, arriva il turno delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che beneficeranno delle risorse per l’acquisto di strumenti informatici e connettività a Palermo e provincia. A darne notizia sono le parlamentari del Movimento 5 Stelle, Roberta Alaimo e Valentina D’Orso. “Con il Decreto ristoro il Governo ha stanziato 85 milioni per i nostri giovani studenti. Le scuole avevano bisogno di ammodernarsi per mettersi in linea con gli altri paesi europei. Agli istituti di Palermo andranno 2,3 € milioni di euro” dichiarano.

Nei giorni scorsi erano anche stati stanziati i fondi per gli istituti tecnici. “Con l’emergenza Covid si è reso necessario fare ciò che in tanti anni non era stato fatto per i nostri studenti ovvero fornire alle scuole gli strumenti per puntare sul digital. A livello nazionale il Consiglio dei Ministri ha stanziato ulteriori 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata, fondi che permetteranno l’acquisto di oltre 200mila nuovi dispositivi e oltre 100mila strumenti per le connessioni. Alle scuole secondarie di secondo grado andranno inoltre ulteriori 3,6 milioni di euro, per garantire la connessione e, quindi, la didattica digitale integrata a studentesse e studenti che ne fossero ancora privi. Per quanto riguarda Palermo e provincia, le scuole del capoluogo siciliano riceveranno circa 80 mila euro”.

Di seguito l’elenco delle scuole e i relativi fondi stanziati.