Neanche un euro dalla Sicilia destinato all’acquisto di armi o, in generale, a politiche di riarmo. E’ una risposta secca ed estremamente netta quella che arriva dalla Regione siciliana alle affermazioni della Cgil siciliana e di quella nazionale.

“In riferimento alle dichiarazioni diffuse dalla Cgil relative allo storno di 252 milioni di euro del Programma regionale Fesr per il riarmo, la Regione Siciliana smentisce categoricamente quanto affermato e precisa che si tratta di informazioni prive di fondamento. Nessuna somma è stata stanziata per finalità di riarmo” si legge in una nota regionale.

Cosa aveva affermato la Cgil

La Cgil aveva lanciato una dichiarazione dura riferendosi alla delibera varata il 3 ottobre dalla Giunta regionale che riprogramma le risorse del Fesr 2021/2027 destinando, secondo quando affermato dal sindacato, 252.243.447 euro ad usi militari.

Christian Ferrari, segretario confederale Cgil nazionale, e Alfio Mannino, segretario generale Cgil Sicilia avevano parlato di “Una scelta gravissima a danno dei cittadini siciliani”

“Si tolgono risorse alle vere priorità per i siciliani, precludendo all’isola possibilità di sviluppo,

a partire dal problema dell’acqua e dall’obiettivo della transizione energetica. Questa riprogrammazione- aggiungeva il segretario della Cgil regionale- non è quello che è uscito dal tavolo di partneriato del 17 settembre e puntualizzato dal dirigente Falgares . Le priorità per la

Sicilia sono altre che quelle militari: sono l’acqua che manca, le strade e autostrade in cattive condizioni, il trasporto ferroviario inadeguato, le aree interne abbandonate, i tetti delle

scuole che cadono in testa agli alunni. Così , stornando risorse, possono solo crescere le disuguaglianze”.

Risorse riprogrammate, invece, per la linea ferroviaria Catania Aeroporto

Ma la regione non si limita a smentire che siano state dirottate risorse al riamo, prcisa, invece, dove sono andate le somme riprogrammate e la direzione è proprio quella concordata nel tavolo del 17 settembre: i trasporti. Nell’ambito della riprogrammazione del Pr Fesr Sicilia 2021-2027, si tratta di un rafforzamento della priorità trasporti. In particolare, 176 milioni di euro (e non 252) sono stati ricollocati per l’intervento ferroviario di interramento della linea e prolungamento della pista dell’aeroporto di Catania Fontanarossa, un’opera già prevista nella pianificazione nazionale e regionale, del valore complessivo di 567,6 milioni di euro.