Avvicinare l’Europa ai nostri territori e per farlo occorre partire dagli studenti, dalla conoscenza che i nostri ragazzi hanno del concetto stesso di Unione Europea.

Schifani premia studenti vincitori del concorso

“Sono particolarmente contento, alla vigilia dell’anniversario del 23 maggio, di essere qui oggi per premiare queste scolaresche che si sono impegnate con dedizione per raccontare l’Europa e quello che le istituzioni comunitarie fanno per il nostro territorio in sinergia con la Regione Siciliana. Attraverso i loro lavori, l’Europa non è più percepita solo come un concetto astratto e distante ma come un’istituzione che incide direttamente e positivamente sulle vite dei cittadini. Questi progetti, oltre ad avvicinare le giovani generazioni all’Unione Europea, descrivono il lavoro che quotidianamente la Regione svolge per far sì che le risorse comunitarie diventino opportunità concrete di sviluppo e di integrazione. Questo governo è quotidianamente impegnato per spendere nel migliore nei modi e velocemente i fondi europei a favore dell’Isola. Auspico che iniziative del genere aumentino per i nostri giovani la consapevolezza di non essere soltanto siciliani e cittadini italiani, ma membri di una più ampia comunità, quella europea” ha detto il presidente della Regione Siciliana, partecipando questa mattina a Palermo, nella sede dell’Ecomuseo Mare Memoria Viva di via Messina Marine, alla cerimonia di consegna dei “Sicily Asoc Awards” a sei scuole siciliane (tre istituti superiori e tre medie).

L’idea del Dipartimento regionale della Programmazione

L’iniziativa, del dipartimento regionale della Programmazione, celebra l’impegno di studenti, docenti e scuole che hanno partecipato al percorso denominato “Scuola di OpenCoesione”, che valorizza esperienze di cittadinanza attiva e consapevolezza civica sul territorio.

Con un percorso strutturato in laboratori pratici di giornalismo e video making, i ragazzi hanno raccontato l’impatto che i progetti della Regione Siciliana, finanziati da fondi nazionali e dalle politiche di coesione dell’Unione Europea, hanno sul territorio. Un modo per comprenderne anche l’importanza