Dario Mirri in Inghilterra per la trattativa

Il Palermo Calcio potrebbe essere ceduto ad un fondo inglese con sede a Londra. La notizia – riportata dal quotidiano Repubblica Palermo in edicola oggi – mette in attesa i tifosi rosanero. A quanto pare il presidente Dario Mirri si trova al momento in Inghilterra per motivi personali ma anche per seguire da vicino la trattativa per la cessione del club di viale del Fante.

I nuovi acquirenti

“E’ gente che vuole investire nella società – dice il presidente del Palermo Mirri al quotidiano – E questa è la garanzia più importante per noi, ma soprattutto per i tifosi che possono così essere sicuri che la società andrà nella mani di persone serie e dalle grandi capacità finanziarie“.

40 milioni in 4 anni

Il fondo, a quanto sembra, sarebbe pronto a investire 40 milioni nei prossimi quattro anni. “Non so quanto ci vorrà – dice Mirri – Forse un paio di mesi o anche meno. Potrebbero volerci anche quindici giorni. Certo è che stiamo trattando e siamo in una fase decisiva e io sono fiducioso che alla fine si possa trovare una quadra e chiudere l’affare“.

Mirri potrebbe comunque restare nella nuova società con una quota minoritaria: “Me lo hanno chiesto espressamente perché vogliono qualcuno che conosca Palermo e la sua realtà“.

Occhio sullo stadio

Il fondo che intende prendere il Palermo avrebbe già messo gli occhi sullo stadio “Barbera” che verrà ristrutturato. « Proprio qui a Londra ho visto lo stadio del Fulham – dice Mirri – Un impianto storico che sta per essere ammodernato con ristorante, negozi, centro medico e albergo pur mantenendo la sua identità e tutta la sua storia. Questa è gente che non viene a Palermo per fare passerella. E non viene per buttare i soldi, anzi. Traguardo vicino», assicura.

Ai tifosi del Palermo non resta che aspettare la svolta tanto attesa per rilanciare il futuro del club.