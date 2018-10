Si intitola la bufala dell’aumento delle tariffe negli asili” il post su facebook del capogruppo dei 5 stelle in Consiglio comunale a Palermo che risponde all’attacco del sindaco Orlando il quale aveva accusato i pentastellati di voler far lievitare le tariffe comunali

“Il #sindacodeldegrado di Palermo, #RePinocchioOrlando, continua con le sue clamorose palesi bugie per nascondere la grave situazione di crisi e degrado in cui versa Palermo – scrive Ugo Forello – Il M5S di Palermo non ha MAI chiesto un aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale, come sostiene la bufala del Sindaco, ma il Comune sarà costretto con il prossimo rendiconto 2018 PER LEGGE, per via di un’inevitabile stato di strutturale deficitarierietà a coprire questi servizi per almeno il 36% attraverso un aumento delle tariffe. Tutto ciò per colpa di questa Amministrazione e del sindaco Orlando (e ovviamente non del M5S che non governa la città). Un sindaco responsabile si sarebbe preparato a questi problemi attraverso una pianificazione delle azioni nell’interesse collettivo e delle fasce più deboli della società, ma Orlando no, lui continua per la sua strada a fare danni e diffondere bufale sperando che qualcuno gli creda ancora”.

“La triste verità – continua – è che il Sindaco di Palermo continua a fare propaganda di basso livello prendendo in giro i cittadini, facendo finta, in evidente malafede, di non comprendere il significato di un semplice testo scritto in italiano. Ed è triste vedere la pagina ufficiale del sindaco della quinta città d’Italia piena di insulti e fake news diretti a chi in questi mesi sta conducendo un’opposizione leale, volta a raccontare alla gente la semplice e pura verità che ovviamente Orlando non accetta, probabilmente perché il sindaco non è mai stato abituato al contraddittorio, alla critica e ad una opposizione vera come quella del MoVimento 5 Stelle che sta tirando fuori tutti gli scheletri dall’armadio della vecchia politica. Orlando è la vera espressione di una concezione politica fascista e autoritaria”.

E alla fine arriva l’annuncio di querela “Domani darò mandato al mio legale per querelare il prof. Leoluca Orlando, non solo per tutelare la mia immagine, ma anche per quella dei tanti cittadini palermitani onesti, che pagano le tasse e che hanno diritto a una corretta informazione”.

