A partire dal prossimo 23 febbraio sarà attiva la piattaforma informatica per la presentazione della progettazione esecutiva relativa all’Avviso 20/2024 – Pr Fse+ Sicilia 2021-2027, finalizzato alla realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari. La finestra temporale resterà aperta fino alle 9.59 del 25 marzo.

Rafforzamento sistema regionale dei servizi alla persona

“Con l’apertura della piattaforma – dice il presidente della Regione che detiene ad interim anche la carica di assessore alla Famiglia, Renato Schifani – compiamo un passo concreto verso il rafforzamento del sistema regionale dei servizi alla persona. Investire nella formazione di assistenti familiari significa sostenere le famiglie siciliane e creare nuove opportunità occupazionali in un settore strategico per la coesione sociale. Il Pr Fse+ Sicilia 2021-2027 continua a essere uno strumento centrale per promuovere inclusione, qualità del lavoro e sviluppo del territorio”.

Dotazione di oltre dodici milioni e mezzo

La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso ammonta a 12,6 milioni di euro, destinati alla qualificazione delle risorse umane nell’ambito delle professioni assistenziali e della cura alla persona. I percorsi formativi consentiranno di qualificare assistenti familiari in grado di operare a supporto di anziani, persone con disabilità o in condizioni di fragilità, svolgendo attività di cura e assistenza, supporto nelle attività quotidiane, collaborazione nella gestione dell’ambiente domestico e affiancamento nei percorsi di autonomia e inclusione sociale, in raccordo con i servizi territoriali.

Come funziona il sistema per la presentazione delle domande

Il Sistema informativo (SI) consentirà ai soggetti che hanno presentato la domanda, e sono risultati ammissibili, di presentare le proprie proposte progettuali a sportello attraverso la piattaforma dedicata all’interno del sito Fse Regione siciliana. Previsti anche strumenti di supporto per chi necessiti di assistenza alla presentazione delle istanze. All’interno del SI è, infatti, attiva la sezione HelpDesk, dedicata a comunicazioni e richieste di assistenza tecnica, per garantire supporto agli enti durante tutte le fasi di presentazione delle istanze.