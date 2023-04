Corso e alloggio finanziati da DentalPro Academy

Dentalpro, azienda odontoiatrica leader in Italia per le cure dentali, ha aperto le selezioni per aspiranti assistenti alla poltrona, che vogliano intraprendere uno stimolante percorso professionale nel settore odontoiatrico.

La novità sta nel fatto che le principali spese di formazione saranno interamente a carico dell’azienda e i candidati una volta seguito il corso ASO e superato l’esame finale, saranno subito assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Un’opportunità incredibile considerati i costi esorbitanti dei corsi ASO.

Sarà richiesta alle persone interessate la disponibilità a trasferirsi a Milano per seguire il percorso formativo, interamente finanziato dalla DentalPro Academy, con la copertura delle spese di alloggio per chi proviene da una provincia diversa e in caso di assunzione.

Le figure selezionate saranno immediatamente inserite in uno dei centri dentistici del Gruppo, con l’impegno a restare in DentalPro per almeno 3 anni.

Saranno inoltre coperte le spese di abbonamento ai trasporti urbani e previsto un contributo pasti per l’intera durata del corso.

Che cosa fa l’Assistente alla poltrona

L’Assistente alla poltrona è una figura strategica all’interno di uno studio odontoiatrico. Tra i suoi principali compiti ci sono l’accoglienza e la preparazione del paziente, l’assistenza al dentista durante lo svolgimento dei trattamenti, la predisposizione e sterilizzazione degli strumenti di lavoro, il controllo e l’aggiornamento degli schedari, le ordinarie attività amministrative e la gestione dei rapporti con i fornitori esterni.

I requisiti di ammissione

Per accedere al corso di Assistenti di Studio Odontoiatrico (ASO) saranno necessari i seguenti requisiti:

età non inferiore ai 18 anni;

diploma di scuola media inferiore (se conseguito entro il 2006) o avere frequentato almeno i primi due anni del secondo ciclo di istruzione;

disponibilità a trasferirsi a Milano per seguire il corso;

sottoscrizione dell’impegno a rimanere a lavorare in DentalPro per tre anni, in caso di assunzione.

Il percorso formativo

Il corso ASO avrà un monte ore complessivo di 700 ore, 300 ore di teoria a Milano presso la sede di DentalPro Academy e 400 ore di tirocinio in un centro convenzionato nella provincia di Milano.

Al superamento dell’esame finale, si otterrà l’abilitazione professionale valida in tutta Italia e la possibilità di assunzione con contratto a tempo indeterminato in una struttura DentalPro.

Il corso gratuito sarà tenuto da docenti qualificati della DentalPro Academy, prestigioso ente di formazione nato nel 2019 e accreditato dalla Regione Lombardia, che eroga ogni anno oltre 20.000 ore di formazione.

Perché lavorare in DentalPro

DentalPro è oggi il più grande Gruppo italiano di cure dentali, che ha al suo attivo oltre 260 centri in 16 regioni e può contare su più di 2.000 dipendenti e 1.200 professionisti tra odontoiatri e igienisti.

In appena 13 anni di attività, sono passati dai centri DentalPro oltre un milione di pazienti e l’azienda ha ottenuto 3 Certificazioni ISO in Sicurezza, Qualità e Ambiente.

Le sue strutture, presenti nei più importanti centri commerciali e nelle principali città italiane, offrono diverse tipologie di trattamenti, dall’odontoiatria generale fino all’implantologia, e sono dotate di tecnologie all’avanguardia, come la TAC 3D e lo scanner intraorale.

Lavorare in DentalPro significa far parte di un’azienda in forte crescita ed espansione (nel 2023 sono previsti altri 45 centri, tra nuove aperture e acquisizioni), che ha a cuore l’innovazione tecnologica, l’accessibilità e la qualità delle cure, così come la formazione continua del personale e il welfare aziendale.

“Opportunità di lavoro qualificanti e formazione all’avanguardia”

Il dottor Paolo Tonveronachi, Presidente di DentalPro Academy, ha così commentato l’inziativa: “Odontoiatri, igienisti, assistenti alla poltrona e staff, con il loro capitale umano e professionale, sono la nostra risorsa principale. Per questo motivo, ci impegniamo a offrire opportunità di lavoro altamente qualificanti e una formazione all’avanguardia, grazie anche a una costante attività della nostra Academy”.

“Da sempre, DentalPro dedica particolare attenzione alla qualità di vita, alla formazione e al percorso di crescita delle sue persone”, ha poi aggiunto il dottor Samuele Baruch, Direttore del Comitato Medico Scientifico DentalPro e di DentalPro Academy. “Per venire incontro alle necessità dei candidati interessati a diventare Assistenti di Studio Odontoiatrico, considerato il delicato contesto macroeconomico attuale di cui siamo ben consapevoli, abbiamo deciso di farci carico delle principali spese legate alla formazione e alla permanenza a Milano per frequentare il corso”.

Per maggiori dettagli sul corso è possibile contattare il numero verde 800.522.590 o visitare il sito di DentalPro Academy.