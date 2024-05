Ugl scuola, "Paralisi porta caos nel sistema formativo siciliano"

L’assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale ha convocato le associazioni datoriali per giovedì 16 maggio alle 10 nella sede di via della Regione Siciliana a Palermo. Il tavolo di crisi è stato attivato per una verifica sullo stato di avanzamento delle procedure relative agli avvisi in corso e sulle eventuali responsabilità dell’amministrazione nei ritardi dei pagamenti.

Trovare soluzioni amministrative immediate

L’obiettivo è trovare soluzioni amministrative immediate a queste problematiche, rispondendo così alla richiesta delle principali associazioni rappresentative degli enti della formazione professionale che hanno chiesto l’attivazione urgente del tavolo e inviato una diffida, con particolare riferimento all’avviso Gol.

Chi sarà presente

Sono stati invitati gli assessori regionali della Famiglia, del lavoro e delle politiche sociali e dell’Economia; i dirigenti generali dei dipartimenti Istruzione, università e del diritto allo studio; Formazione professionale; Lavoro, impiego, orientamento e attività formative.

L’incontro sarà l’occasione per consentire alle amministrazioni di fornire risposte alle problematiche avanzate dalle parti datoriali e permettere al governo regionale di individuare una soluzione definitiva alle criticità evidenziate.

Sbloccati gli acconti corsi Iefp

Intanto, l’assessorato rende noto che sono state sbloccate le somme di acconto nella misura del 70% relative ai corsi Iefp: il decreto di impegno si riferisce alle prime annualità, e gli importi saranno liquidati nei prossimi giorni.

“La paralisi finanziaria alla Regione Siciliana risucchia nel caos anche il sistema formativo. Il riaccertamento dei fondi extraregionali è in alto mare e molti dipartimenti devono ancora completarlo per quel che riguarda le entrate relative all’anno 2023. Se si considera che gli enti formativi hanno avviato, sin da settembre 2023, sotto la propria responsabilità, le attività formative risulta chiara a tutti la drammatica situazione in cui versa il sistema della formazione professionale. L’approvazione entro i termini della legge di stabilità con le casse regionali ad oggi ancora chiuse si è rivelata uni specchietto per le allodole”. Questo il commento di Ornella Cuzzupi e Giuseppe Messina, rispettivamente Segretaria nazionale Ugl scuola e Responsabile formazione professionale della Federazione in Sicilia.

“Stallo pagamenti mette a rischio continuità lavorativa”

“Lo stallo nei pagamenti – continuano i due – mette a rischio sia gli stipendi che la continuità lavorativa degli operatori. A questo punto la dichiarazione di crisi del settore, da parte delle associazioni datoriali della formazione professionale, è un atto dovuto e necessario per scuotere il governo regionale ed il parlamento siciliano. Entrambi sono responsabili verso un settore decisivo per la crescita professionale delle nuove generazioni e la riqualificazione per il ricollocamento lavorativo dei disoccupati. In questa regione – precisano Cuzzupi e Messina – manca una politica attiva del lavoro. La politica si dimostra ancora una volta disattenta e lontana dai problemi del cittadino, incapace di gestire ingenti risorse. Il governo regionale attivi una procedura emergenziale per garantire risorse e snellimento burocratico poiché qui rischiano decine di migliaia di minori in obbligo scolastico, di disoccupati e di operatori della formazione professionale”.

E concludono “Lo scollamento tra l’Ars e la giunta di governo non fa altro che esaltare come le massime istituzioni siciliane si scontrano sul terreno della formazione professionale. Alla convocazione delle parti sociali in Commissione lavoro per domani (15 maggio) ha risposto l’assessore convocando mezza giunta regionale ed i dirigenti generali ai rami il giorno dopo. Queste scelte non fanno altro che aumentare lo stato di confusione nel settore generato sì dalla paralisi finanziaria ma anche da quella politica”.