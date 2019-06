Il secondo appuntamento è in programma nella città etnea il 4 luglio

Sono Palermo, Catania, Caltanissetta le tre città siciliane che saranno attraversate da seminari formativi sulle importanti novità in materia di F-Gas. A promuovere la formazione è il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Albo Nazione Gestori Ambientali Sezione Regione Siciliana in collaborazione con CNA Installazione e Impianti Sicilia.

La prima tappa è prevista domani a Palermo, nella sede della Camera di Commercio. A fare gli onori di casa il presidente dell’Ente camerale, Albanese, a seguire i saluti di Giuseppe La Vecchia, vice presidente regionale di Cna Sicilia, e del presidente di Cna Installazione e Impianti, Giuseppe Napolitano. Ad introdurre i lavori il Presidente della sezione regionale Sicilia Albo Gestori Ambientali Arangio.

Nel mezzo qualificati interventi e approfondite relazioni alla presenza di esperti del settore. Come quello di Vittorio Schininà, responsabile regionale Cna Installazione e Impianti, il quale si soffermerà sulle opportunità e i problemi ancora aperti e sulla certificazione delle imprese e delle persone.

Il secondo appuntamento è in programma nella città etnea il 4 luglio e il terzo il 12 luglio in terra nissena. “Finalmente – spiega Schininà – un decreto che mette un po’ di ordine e disciplina alcuni aspetti di grande rilevanza per l’intero comparto. Ora serve però la formazione e quindi mettere gli operatori nelle condizioni di conoscere i contenuti e gli strumenti previsti dal nuovo regolamento”.