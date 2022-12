I requisiti e come partecipare

Il Formez PA, il Centro di Servizi, assistenza, studio e formazione per l’ammodernamento delle P.A. con sede a Roma, ha indetto due bandi di concorso per personale diplomato e laureato, da inquadrare secondo il CCNL dei dipendenti Formez, per un totale di 50 posti a tempo determinato.

Il contratto avrà una validità di 12 mesi e potrà eventualmente essere prorogato di altri 12 mesi.

In particolare, saranno selezionati:

25 diplomati con profilo professionale Area Tecnica B1 , che svolgeranno attività di supporto tecnico-segretariale e organizzativo, preparazione di riunioni ed eventi di lavoro;

, che svolgeranno attività di supporto tecnico-segretariale e organizzativo, preparazione di riunioni ed eventi di lavoro; 25 laureati con profilo professionale Area Gestionale C1, che si occuperanno della gestione e del monitoraggio dei progetti rivolti alla pubblica amministrazione di sviluppo organizzativo, di rafforzamento della capacità istituzionale, di assistenza tecnica e di supporto all’attuazione di politiche pubbliche.

Le graduatorie resteranno valide per 18 mesi, quindi chi non dovesse riuscire a rientrare tra i fortunati vincitori in prima battuta potrà sempre essere contattato successivamente.

I requisiti

Per poter partecipare ai bandi saranno necessari i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di uno Stato membro UE (se non si è cittadini italiani sarà necessario un livello di conoscenza della lingua inglese C2); godimento dei diritti civili e politici; essere inclusi nell’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA per persistente insufficiente rendimento; non essere stati dichiarati decaduti da un impiego presso una PA; assenza di condanne penali; non essere destinatari di misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; idoneità fisica all’impiego; non avere avuto precedenti contratti di lavoro subordinato con il Formez PA anche non continuativi.

Per il profilo professionale livello B1 sarà richiesto un diploma di scuola secondaria superiore quinquennale, mentre per il profilo C1 sarà invece necessario il possesso di una laurea triennale (L), laurea specialistica (LS), laurea magistrale (LM) o vecchio ordinamento.

Le selezioni

L’iter selettivo prevederà in entrambi i casi una prova tecnica, un colloquio e una valutazione dei titoli secondo le istruzioni contenute nei rispettivi bandi.

Come partecipare

Le istanze di partecipazione dovranno essere trasmesse per via telematica entro le ore 20:00 del 15 dicembre 2022, tramite il portale selezioni del Formez PA.

Per maggiori dettagli consulta il bando per il profilo C1 e il bando per il profilo B1.