Un incendio è divampato questo pomeriggio in via Notarbartolo nei pressi di via Rapisardi. Prima si è sentito un forte boato e poi una coltre di fumo nero che ha invaso la strada.

Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco e volanti della polizia. Pare che l’incendio sia divampato in una carrozzeria o in un parcheggio di auto.

Le fiamme sono divampate in un’autocarrozzeria.

Il boato è stato avvertito dai residenti in zona Notarbartolo dopo un incendio divampato nell’attività che si trova all’angolo tra via Antonino Pecoraro e via Mario Rapisardi.

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco.

Per il momento non risultano feriti ma a scopo precauzionale è stata inviata un’ambulanza del 118.