Interventi dei pompieri

Il forte vento che sta sferzando la provincia di Palermo sta provocando danni. Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco. Quaranta già eseguiti altri 40 in coda.

Alberi su strada, tettoie pericolanti tra via Altofonte, Monreale, Cefalù, Trabia, ma anche nel capoluogo. Nell’autostrada Palermo Catania in un viadotto nella zona di Termini Imerese un Tir si è adagiato nel guard-rail. Oltre ai pompieri stanno intervenendo gli agenti della polizia stradale.

Nella tratta ferroviaria Palermo, Messina Agrigento il traffico ferroviario è stato sospeso in prossimità di Termini Imerese per un inconveniente alla rete elettrica.

A Palermo alberi divelti e rami per terra in varie zone della città, dalla Favorita a corso Tukory, da via Sciuti a via Oreto.

In qualche caso gli alberi sono caduti sopra le auto in sosta e in altri hanno invaso la carreggiata non consentendo il passaggio delle autovetture.

La situazione più critica si registra, comunque, a Termini Imerese, dove le raffiche di vento hanno abbattuto non solo alberi ma anche cartelloni pubblicitari nella zona bassa della città e lungo la circonvallazione.

Disagi per l’interruzione dell’energia elettrica in alcuni quartieri della cittadina. Segnalazioni di interventi anche a Trabia ed in altri comuni lungo la fascia costiera