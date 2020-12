le previsioni nell'isola

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo ARANCIONE per condizioni meteo avverse su tutta la Sicilia, valido fino alle ore 24 di domani, domenica 6 dicembre.

In particolare – si legge nel bollettino 20340 – “SI PREVEDE IL PERSISTERE DI VENTI DA FORTI A BURRASCA DAI QUADRANTI MERIDIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE. FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE; DALLA TARDA SERATA E SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, I FENOMENI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITÀ FREQUENTE ATTIVITÀ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO”.

La depressione di origine nordatlantica staziona sul Mediterraneo rinnovando condizioni di maltempo al Sud Italia.

Il fronte freddo entrerà a partire dalla Campania e dalla Sicilia occidentale, tra la notte e la prima parte della giornata di domenica: diretta conseguenza saranno venti tesi in rotazione dai quadranti occidentali, fenomeni intensi a prevalente carattere temporalesco e un brusco calo delle temperature su valori prettamente invernali.

Quindi, dopo la tregua di ieri, una domenica di maltempo in Sicilia con piogge ed acquazzoni, in particolar modo al mattino.

Nello specifico, sulla costa tirrenica cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. In serata graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco nuvolosi.

Sul versante meridionale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio mentre, in serata sono previste nuove piogge e rovesci anche temporaleschi; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Temporaneo assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio.

Deboli piogge serali; sulle zone interne con cieli molto nuvolosi o coperti al mattino accompagnati da piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio.

Venti tesi dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali.

Basso Tirreno da molto mosso a agitato; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Queste le previsioni per quanto riguarda il resto d’Italia: al Nord maltempo su est Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna, con rovesci e qualche temporale; neve sulle Alpi dai 900-1200 metri; più sole al Nord Ovest. Temperature stazionarie, massime tra 6 e 11 gradi.

Al Centro maltempo diffuso con rovesci e temporali anche forti, in attenuazione sul versante adriatico. Temperature in lieve calo, massime tra 10 e 15 gradi.

Al Sud, come già detto, peggioramento con acquazzoni e temporali anche di forte intensità in marcia da Sicilia a Calabria e Puglia. Temperature in calo, massime tra 13 e 18 gradi.