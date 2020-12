le previsioni in sicilia

Le previsioni del tempo in Sicilia nelle prossime ore.

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi.

In serata attenuazione dei fenomeni; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi.

In serata schiarite; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata. Temperature in generale stabili, con estremi di 15°C e punte di 19°C. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; zero termico nell’intorno di 2250 metri. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Dalle prime ore di domani le precipitazioni si concentreranno sulle regioni meridionali, mentre altrove si prevede un temporaneo miglioramento. E’ quanto fa sapere il Dipartimento della Protezione Civile che – sulla base delle previsioni disponibili e d’intesa con le regioni coinvolte – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente. L’avviso prevede dalle prime ore di domani il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Campania. Le precipitazioni si estenderanno poi alla Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, allerta arancione sulla Sicilia nord-orientale e su gran parte della Campania. Valutata inoltre allerta gialla su gran parte dei bacini dell’Umbria, sull’intero territorio di Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e sui restanti settori di Campania e Sicilia.

Queste invece le previsioni per quanto riguarda il resto d’Italia.

Al Nord residua instabilità sul Triveneto con fiocchi a bassa quota; schiarite al Nordovest ma con nuove piogge e nevicate a bassa quota dalla serata. Temperature in leggero aumento, massime tra 3 e 7.

Al Centro nuvolosità irregolare con residui locali fenomeni tra mattina e pomeriggio; peggiora poi in serata sull’alta Toscana. Temperature in calo, massime tra 5 e 9.

Al Sud instabile con piogge e temporali, anche intensi sulla Sicilia, la Calabria e il Salento. Temperature in graduale diminuzione, massime tra 12 e 17 gradi.