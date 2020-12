Le previsioni nell'Isola

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio ; sul litorale meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana.

Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; sull’Appennino molto nuvoloso o coperto per tutto l’arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale; sulle zone interne cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana. Temperature in generale stabili, con estremi di 14°C e punte di 20°C. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2400 metri. Basso Tirreno molto mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Al Nord tempo instabile con piogge e nevicate fino a bassa quota, a tratti in pianura sulla Valpadana centro occidentale. Qualche schiarita sulle Alpi. Temperature in calo, massime tra 2 e 6. Al Centro tempo perturbato con piogge e rovesci specie sulle Tirreniche; neve a quote medio-basse su Nord Appennino. Temperature in calo, massime tra 6 e 11. Al Sud tempo in peggioramento con nuovi rovesci e temporali su Tirreniche, Sicilia, Salento e localmente regioni ioniche. Temperature in lieve rialzo, massime tra 14 e 19.

Le previsioni per i prossimi giorni

Giovedì – Al Nord ancora molte nubi sui settori centro orientali con residui fenomeni sul Triveneto; schiarite al Nordovest ma con nuovo peggioramento serale. Temperature in leggero aumento, massime tra 3 e 7. Al Centro nuvolosità irregolare con residui fenomeni su Ovest Sardegna, Lazio e Abruzzo; peggiora in serata sull’alta Toscana. Temperature in calo, massime tra 5 e 9. Al Sud instabile con piogge e temporali, anche intensi sulla Sicilia, la Calabria ionica e il Salento. Temperature in graduale calo, massime tra 12 e 17.

Venerdì – Al Nord giornata di maltempo con piogge e rovesci diffusi nonché nevicate sino a bassa quota o a tratti in pianura al Nordovest; in collina altrove. Temperature in rialzo, massime tra 2 e 7. Al Centro peggiora sulle regioni tirreniche ad iniziare dalla Toscana con fenomeni anche intensi; nuvoloso ma più asciutto altrove. Temperature in rialzo, massime tra 9 e 14. Al Sud nubi alternate a schiarite, ampie sulle Ioniche, con possibilità di locali fenomeni su Salento e Campania. Temperature stabili, massime tra 12 e 17.