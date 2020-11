Le previsioni in Sicilia

Un avvio di weekend nel segno dell’instabilità. Ancora nuvole si alterneranno a più ampi spazi di sereno.

Sulle zone interne nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 16°C e punte di 22°C. Venti deboli dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 3400 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale da poco mosso a mosso; Mare di Sicilia mosso.

Al Nord bella giornata di sole salvo qualche nebbia in Valpadana e degli annuvolamenti a fine giornata sull’estremo Nordovest con prime piogge sulle Alpi. Temperature stabili, massime tra 16 e 19. Al Centro ancora qualche annuvolamento sul medio Adriatico in diradamento; bel tempo prevalente altrove. Temperature perlopiù stabili, massime tra 16 e 21. Al Sud ancora variabilità su gran parte della regioni con al più qualche isolata pioviggine su interne sicule e Appennino. Temperature stabili, massime tra 17 e 22.

Le previsioni per i prossimi giorni

Domenica – Al Nord prosegue la fase di tempo assolato, salvo nebbie anche spesse in Valpadana e lungo il Po; più nubi previste su Liguria e Ovest Alpi. Temperature in lieve calo, massime tra 15 e 18. Al Centro prevalenza di bel tempo con ampi spazi soleggiati, salvo locali nebbie nelle vallate interne e nubi su Est Sardegna. Temperature stabili, massime tra 16 e 21. Al Sud residui annuvolamenti tra Calabria e Sicilia; meglio altrove salvo locali foschie o nubi basse la notte in Puglia. Temperature stabili, massime tra 17 e 22.

Lunedì – Al Nord prosegue la fase anticiclonica con cieli tersi, eccezion fatta per le nebbie spesse e persistenti in Valpadana e lungo il Po. Temperature in lieve ascesa, massime tra 16 e 18. Al Centro prevalenza di bel tempo con ampi spazi soleggiati, salvo banchi di nebbia nelle valli interne e nubi diurne su Appennino. Temperature stabili, massime tra 17 e 22. Al Sud nubi in transito sulle aree del basso Tirreno e sul Nord della Sicilia; meglio altrove con ampio soleggiamento. Temperature stabili, massime tra 17 e 22.