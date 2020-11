Le previsioni in Sicilia

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su litorale meridionale e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Temperature in generale stabili, con estremi di 16°C e punte di 22°C.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 3300 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Al Nord ancora qualche addensamento nuvoloso sulla Valpadana centro occidentale in diradamento, soleggiato altrove. Temperature senza variazioni, massime tra 15 e 20. Al Centro ancora qualche annuvolamento tra Adriatiche e interne laziali ma senza fenomeni, ampie aperture su Sardegna e restanti zone. Temperature stazionarie, massime tra 16 e 21. Al Sud frequenti annuvolamenti su Adriatiche, Appennino e Ioniche con isolate pioviggini. Maggiori aperture sui restanti settori. Temperature stabili, massime tra 18 e 22.

Le previsioni per i prossimi giorni.

Sabato – Al Nord bella giornata di sole su gran parte del Nord, salvo qualche annuvolamento a fine giornata sull’estremo Nordovest con prime piogge sulle Alpi. Temperature stabili, massime tra 15 e 19. Al Centro ancora qualche annuvolamento sul medio adriatico in diradamento; bel tempo prevalente altrove. Temperature perlopiù stabili, massime tra 16 e 21. Al Sud ancora variabilità su gran parte della regioni con al più qualche isolata pioviggine su interne sicule e Appennino. Temperature stabili, massime tra 17 e 22.

Domenica – Al Nord prosegue la fase di bel tempo con ampi spazi soleggiati, salvo nebbie in Val Padana e qualche annuvolamento su Liguria e Ovest Alpi. Temperature in locale calo, massime tra 14 e 18. Al Centro prevalenza di bel tempo con ampi spazi soleggiati, salvo locali nebbie nelle vallate interne e nubi su est Sardegna. Temperature stabili, massime tra 16 e 21. Al Sud annuvolamenti e isolate piogge su basso Tirreno e nord Sicilia; meglio altrove salvo locali nebbie nottetempo. Temperature stabili, massime tra 17 e 22.