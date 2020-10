Le previsioni in Sicilia

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico, litorale meridionale e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 17°C e punte di 23°C. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 4300 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Al Nord cieli nuvolosi in pianura al Nord Ovest con qualche pioviggine sparsa, maggiori aperture al Nord Est; nebbie in pianura nottetempo. Temperature stazionarie, massime tra 14 e 19. Al Centro nuvoloso sulla Toscana con locali piogge o pioviggini sui settori settentrionali, aperture anche ampi altrove. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 21. Al Sud anticiclone ancora ben saldo con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche isolato addensamento sulla Sicilia occidentale. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 23.

Venerdì – Al Nord molte nubi con piogge sparse, anche moderate al Nordovest e sulla Lombardia in estensione serale a Triveneto ed Emilia Romagna. Temperature in locale diminuzione, massime tra 15 e 20. Al Centro ulteriore peggioramento sulla Toscana con piogge in arrivo, velature in aumento altrove senza fenomeni. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 23. Al Sud ancora una giornata in prevalenza soleggiata e molto mite su tutte le regioni. Qualche foschia al primo mattino. Temperature in aumento, massime tra 21 e 24.

Sabato – Al Nord ancora piogge in mattinata sul Triveneto e sull’Emilia Romagna, graduale miglioramento invece al Nord Ovest con schiarite. Temperature stabili, massime tra 17 e 19. Al Centro generale maltempo con piogge diffuse e locali temporali, alternati a fugaci schiarite, più asciutto in Sardegna. Temperature in calo, massime tra 16 e 20. Al Sud nubi in aumento al mattino, dal pomeriggio piogge sparse su regioni tirreniche, Lucania e Puglia settentrionale. Temperature in calo, massime tra 18 e 22, superiori in Sicilia.