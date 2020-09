Le previsioni in Sicilia

La circolazione depressionaria attiva tra le Baleari e il Mar di Sardegna continua a convogliare umide correnti meridionali alla volta del Sud Italia. Queste le previsioni per questo avvio di settimana di 3BMeteo.

Ne consegue una giornata improntata a condizioni di spiccata variabilità atmosferica, più accentuate in Sicilia, ove a inizio giornata sarà ancora possibile qualche piovasco tra Siracusano e Ragusano. Al pomeriggio farà seguito lo sviluppo di addensamenti cumuliformi nelle aree interne, con rovesci e isolate manifestazioni temporalesche su Cilento, Pollino e Sila, nonché sui principali comprensori montuosi dell’Isola.

Temperature in rialzo in Campania, in ulteriore lieve calo nei valori massimi lungo la fascia ionica di Calabria e Sicilia. Venti in rotazione dai quadranti orientali. Mari poco mossi, salvo locali rinforzi del moto ondoso sui settori più occidentali del Tirreno e del Canale di Sicilia.