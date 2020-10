Le previsioni in Sicilia

Giornata serena con poche nuvole sopratutto al mattino.

L’alta pressione è disturbata da infiltrazioni umide in serata, responsabili di un rapido aumento della nuvolosità dopo una giornata assolata. Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; sulle zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Temperature in generale stabili, con estremi di 16°C e punte di 23°C. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4000 metri. Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Al Nord nubi basse e locali pioviggini al Nord Ovest e sul Friuli Venezia Giulia, più soleggiato altrove ma con nebbie al primo mattino. Temperature stabili, massime tra 15 e 19. Al Centro alta pressione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, qualche nube in più sulla Sardegna sud orientale. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 22. Al Sud anticiclone in ulteriore rinforzo, a garanzia di una giornata soleggiata ovunque, qualche nube in più sulla Sicilia meridionale. Temperature in aumento, massime tra 18 e 22.

Le previsioni per i prossimi giorni.

Giovedì – Al Nord cieli nuvolosi in pianura per nebbie in sollevamento o nubi basse con locali piogge o pioviggini al Nordovest. Meglio su centro est Alpi. Temperature stazionarie, massime tra 15 e 20. Al Centro nuvoloso sulla Toscana con locali piogge o pioviggini sui settori settentrionali, soleggiato altrove. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 22. Al Sud anticiclone ancora ben saldo con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche isolato addensamento sulla Sicilia occidentale. Temperature in aumento, massime tra 19 e 23.

Venerdì – Al Nord molte nubi con piogge sparse, anche moderate al Nordovest e sulla Lombardia in estensione serale a Triveneto ed Emilia Romagna. Temperature in locale diminuzione, massime tra 15 e 20. Al Centro ulteriore peggioramento sulla Toscana con piogge in arrivo, velature in aumento altrove senza fenomeni. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 22. Al Sud ancora una giornata in prevalenza soleggiata e molto mite su tutte le regioni. Qualche foschia al primo mattino. Temperature in aumento, massime tra 19 e 24.