le previsioni nell'isola

Le previsioni del tempo in Sicilia nelle prossime ore.

Un campo di alte pressioni abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Temperature in generale stabili, con estremi di 20°C e punte di 25°C. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso; Canale molto mosso.

Al Nord la pressione in aumento determina una giornata perlopiù stabile e soleggiata su gran parte delle regioni, seppur con lievi velature di passaggio. Temperature in lieve aumento, massime tra 18 e 23. Al Centro bel tempo ovunque con l’alta pressione seppur con qualche nuvola sparsa al mattino sulle zone Adriatiche. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 24. Al Sud residui fenomeni sul basso versante tirrenico in attenuazione, ben soleggiato e asciutto invece altrove. Temperature in lieve calo, massime tra 20 e 25.

Ecco le previsioni del tempo in Italia per i prossimi giorni:

Venerdì al Nord pressioni alte e livellate favoriscono una nuova giornata soleggiata quasi ovunque, seppur con velature più diffuse in transito. Temperature stazionarie, massime tra 18 e 23. Al Centro soleggiato su tutte le regioni grazie all’alta pressione, seppur con velature di passaggio da Ovest verso Est. Temperature perlopiù stazionarie, massime tra 19 e 24. Al Sud qualche nuvola sparsa sul basso versante tirrenico ma senza effetti; soleggiato altrove. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 20 e 25 gradi.

Sabato al Nord peggiora nel corso del giorno con nubi in aumento e prime piogge dalla Liguria, più diffuse e localmente intense in serata. Temperature in lieve calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al Centro prevalenza di sole ma con nubi in aumento da Ovest e prime piogge sparse in Toscana, in intensificazione serale. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 24. Al Sud giornata di bel tempo ovunque eccetto per locale instabilità sul siracusano e nubi in aumento serale in Campania. Temperature in lieve aumento, massime tra 21 e 26°.