Meteo Sicilia, venti da Scirocco a Maestrale, lieve calo delle temperature

Redazione di

03/10/2020

Le previsioni del tempo per la giornata di domenica in Sicilia. L’intensa perturbazione, attiva al Centro-Nord gia dalle scorse ore, ha richiamato il forte vento di Scirocco che ha investito soprattutto le nostre regioni meridionali nella giornata di ieri. Ne è scaturito un intenso aumento delle temperature (con valori anche prossimi o superiori ai 35 °C sul Palermitano), apportando anche qualche pioggia ad iniziare dal Casertano, lambendo successivamente Sicilia e Calabria. Nella giornata di domenica invece, i venti di scirocco rimarranno marginali, generando, nell’ipotesi meno favorevole, il transito di innocue velature di passaggio, soprattutto sulle aree costiere. I caldi venti meridionali ruoteranno a Maestrale favorendo ampie schiarite anche in Campania ed un deciso abbassamento della colonnina di mercurio su tutte le regioni meridionali, ad iniziare dai versanti tirrenici. L’alta pressione dunque si rafforza ulteriormente sulla Sicilia determinando tempo generalmente assolato con possibili isolati annuvolamenti, più probabili all’alba. In particolare sul litorale tirrenico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, mentre giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino sul litorale ionico e zone interne. Infine sulla costa meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Temperature in generale stabili, in linea con le medie della stagione, con estremi di 22 °C e punte di 29 °C in pianura. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Molto mosso il Basso Tirreno, da molto mossi a mossi il Canale e il Mare di Sicilia. Al Nord della penisola mattinata senza piogge sulle pianure, instabile su Alpi e Prealpi; nell’arco della giornata nuovo intenso peggioramento a partire dalle regioni di Nord Ovest. Temperature in lieve rialzo, massime tra 19 e 22 °C. Al Centro nuvolosità irregolare in mattinata sulle coste tirreniche con deboli piogge sull’Appennino centro meridionale, ampie schiarite altrove. Graduale peggioramento in serata a partire da ovest. Temperature stabili, massime tra 19 e 23 °C.

